Barcelona vs Mallorca EN VIVO: juegan por la fecha 7 de LaLiga

Barcelona vs Mallorca: el equipo ‘azulgrana’ enfrenta a los ‘bermellones’, hoy, sábado 1 de octubre en el estadio Visit Mallorca de Palma por la fecha 7 de la LaLiga.

El Barza llega al duelo con los ‘piratas’ con sensaciones encontradas al sumar su primera derrota en la Champions League ante Bayern Múnich y en su duelo previo al parón por la fecha FIFA consiguió un triunfo ante Elche en el Camp Nou.

La última victoria de Barcelona, con un doblete de Robert Lewandowski y otro gol de Memphis Depay, le permitió encadenar cinco victorias seguidas en LaLiga y colocarse como líder provisional de tabla de posiciones antes que su clásico rival, Real Madrid, venciera a Atlético Madrid en el derbi que le permitió regresar a la punta de la clasificación.

Los ‘culés’ han sumado 16 puntos, se ubican en el segundo lugar de la tabla con el mismo puntaje que Athletic Bilbao, pero con mejor diferencia de goles, y con dos puntos de diferencia respecto al líder Real Madrid (1° con 18 unidades).

Con una victoria, Barcelona alcanzará el primer lugar de la tabla a falta del partido del domingo 2 de octubre de Real Madrid ante Osasuna que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu.

Por su parte, Mallorca recibe a Barcelona desde el décimo puesta de la tabla con 8 puntos. Los ‘bermellones’ lograron un triunfo ante Almería en su último duelo por la liga española en una campaña irregular con dos victorias, un par de empates e igual número de derrotas.

El técnico de Barcelona, Xavi Hernández, está obligado a hacer variantes en su equipo titular debido a las múltiples lesiones de sus principales figuras, algunas recientes por la participación de sus futbolistas con sus respectivas selecciones.

Barcelona enfrenta a Mallorca por la fecha 7 de la liga española

El DT ‘azulgrana’ convocó al canterano Marc Casadó para completar la lista, al igual que Pablo Torre, se prevé vayan al banco de suplentes, debido a las bajas de Jules Koundé, Ronald Araújo, Memphis Depay, Héctor Bellerín y Frenkie de Jong. Sin embargo, el defensor Sergi Roberto se recuperó de una dolencia muscular y estará presente en el duelo en Mallorca.

En tanto, el estratega de Mallorca, Javier Aguirre, también sufre bajas por lesión. Dominik Greif y Tino Kadewere no fueron convocados. No obstante, el DT recuperó a Rodrigo Battaglia y Nastasic tras superar sus dolencias físicas y tiene plena confianza en su atacante Vedat Muriqi. Otro futbolista que podría reaparecer luego de una ausencia prolongada en los campos de juego es Amath Ndiaye.

Alineaciones del Barcelona vs Mallorca

Barcelona: Ter Stegen, Marcos Alonso, Piqué, Christensen, Balde, Busquets, Gavi, Pedri, Rapnhina, Ansu Fati y Lewandowski.

Mallorca: Rajkovi, Maffeo, Valjent, Raillo, Nastasic, Costa, Galarreta, Battaglia, Rodríguez, In Lee y Muriqi.

Barcelona vs Mallorca: lista de convocados del club 'azulgrana' para el duelo por LaLiga

Últimos partidos Barcelona vs Mallorca

El más reciente enfrentamiento entre Barcelona y Mallorca fue en la fecha 34 la temporada pasada de la LaLiga. Los ‘azulgranas’ ganaron 2-1 con goles de Memphis Depay y Sergio Busquets en el Camp Nou.

01/05/22 Barcelona 2-1 Mallorca

02/01/22 Mallorca 0-1 Barcelona

13/06/20 Mallorca 0-4 Barcelona

07/12/19 Barcelona 5-2 Mallorca

06/04/13 Barcelona 5-0 Mallorca

