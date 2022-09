Ministros exigen investigación sobre presunto viaje de Fray Vásquez en el avión presidencial

Los ministros Richard Tineo, Alejandro Salas y César Paniagua se pronunciaron sobre el nuevo escándalo que involucra al presidente Pedro Castillo.

Tras el escándalo desatado por el presunto viaje de Fray Vásquez, sobrino prófugo del mandatario Pedro Castillo en el avión presidencial en junio pasado a la ciudad de Chiclayo, diversos ministros de Estado han salido a pronunciarse de distintas maneras.

Richard Tineo, titular de la cartera de Transportes, señaló que no tenía conocimiento sobre el viaje de los familiares del jefe de Estado, entre los que se encuentra en la lista a una persona identificada como “Lay Vásquez Castillo” .

Durante la supervisión de obras de la línea 2 del Metro de Lima, dijo esperar los resultados de las investigaciones que realiza el Ministerio Público para determinar si es cierto lo revelado por el portal de investigación periodística Centro Liber.

“Yo recién ayer me enteré, no fui advertido sobre estos viajes, el que lleva el control de los pasajeros que viajan es la FAP por eso ayer han ido al grupo aéreo número 8 para recabar información, no tuve conocimiento de que esto se haya hecho, las investigaciones determinarán si esto sucedió, recién me entero de esto, espero que se realicen las investigaciones para determinar si se usaron los acciones para ese fin”, declaró.

(Andina)

Por su parte, Alejandro Salas, titular de la cartera de Cultura, indicó que los personajes políticos están ligados a la opinión de las personas, pero estableció que las acusaciones no pueden transformarse en un adelanto de juicio. “Todo político esa sujeto al escrutinio publico y a las investigaciones, pero lo que no se puede hacer, es que esas indagaciones se conviertan de manera inmediata en juicios anticipados, en donde todo está mal”, opinó.

El integrante del Ejecutivo indicó que el caso de Vásquez debe ser intervenido por las autoridades pertinentes para esclarecer el caso. Sin embargo, sostuvo que el jefe de Estado ya ha rechazado estas afirmaciones y, que si no cierto, alguien tergiversa información para causarle daño a su imagen.

“Merece investigación por ambos lados. El presidente de la República ya lo ha negado, al haberlo hecho, tiene la absoluta seguridad de que esto no es verdad. Si no es verdad, hay dos contextos, o alguien manipula esa información o no existe”, finalizó.

Finalmente, César Paniagua, del ministerio de Vivienda, sostuvo que el presidente Castillo ya ha dado su versión sobre el caso y puede que se trate de solo “una especulación”.

Lista de viajeros que acompañaron al presidente Castillo a Chiclayo. Fuente: Centro Liber.

“El señor presidente ya lo ha desmentido oficialmente a través de sus redes sociales, ha dicho que es falso y yo creo que las autoridades competentes deben hacer su trabajo. (…) Se tiene que revisar porque hay un tema de mucha especulación”, declaró.

No identificado

Según una investigación del Centro Liber, en un viaje hecho por Castillo hacia la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque, el pasado 23 de junio, destaca el nombre de uno de los tripulantes registrado como el “sobrino”. El citado medio solicitó la información a la Fuerza Aérea del Perú en base a la Ley de Transparencia.

La institución castrense alcanzó la lista de pasajeros que acompañaron al mandatario. En esta comisión oficial fue de 33 personas. Aparte de Castillo, se registra al entonces ministro de Defensa, José Luis Gavidia; al director de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios Robert Lopez Lopez; a miembros de la Casa Militar, del Despacho Presidencial, además, de un equipo periodístico de TV Perú.

Sin embargo, el detalle viene en la relación de familiares de Castillo que también abordaron el avión presidencial. Así, Centro Liber destaca que en la comitiva estuvieron Arnold Castillo Paredes, hijo del mandatario; sus dos primos Christian Ríos y Kevin Castillo; y el nombre de “Lay Vásquez Castillo”, quien fue registrado como “sobrino” del presidente con el número de DNI 97069630.

El citado medio realizó la verificación en la base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), pero no halló el DNI de la persona que, incluso, no retornó del viaje a Lima.

SEGUIR LEYENDO