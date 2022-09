Técnico de El Salvador ensalzó a la selección peruana: “Es una de las mejores de Sudamérica, nos va a exigir”

El DT Hugo Pérez se refirió al último amistoso ante la Academia Alexandria y el próximo duelo con la 'bicolor'. (Video: FESFUT)

La selección peruana se medirá este martes 27 de setiembre ante El Salvador en un encuentro amistoso en fecha FIFA a desarrollarse en el Audi Field de Washington, Estados Unidos. Será la segunda prueba de Juan Reynoso al mando de la ‘bicolor’, en donde pondría un equipo alterno para darle rodaje a todos los jugadores que convocó. En ese sentido, el técnico del conjunto centroamericano, Hugo Pérez, halagó la jerarquía del elenco nacional y la resaltó a nivel de Sudamérica.

Antes de ello, es importante mencionar que ‘La Selecta’ disputó un partido de práctica ante la Academia Alexandria, un equipo de la localidad de Washington, a quien goleó por 5-1. El entrenador reveló la importancia de este duelo y que sus fuerzas están centradas en la ‘blanquirroja’.

“Lo más importante fue jugar y darles algunos minutos a los futbolistas para que puedan simular las cosas que hemos estado trabajando. Al final, si hablamos de táctica y entrenamiento lo del martes es a día y noche a lo que pasó hoy (sábado 24). No podemos estar satisfechos con lo de hoy porque es un nivel totalmente diferente”, indicó para el canal oficial de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT).

Análisis sobre Perú

En eso, analizó las cuestiones que le preocupan, tomando en cuenta que enfrentarán a un rival que se ha posicionado muy bien en Sudamérica y que por poco se quedó afuera del Mundial de Qatar 2022. “En el primer tiempo perdimos demasiadas oportunidades de gol y, ante Perú, no podemos hacer eso. Si tenemos una o dos, tenemos que meterlas. Hemos venido hablando siempre que tenemos que mejorar. Lo más importante es descubrir cómo podemos mejorar lo que hicimos en el hexagonal. Perú es una de las mejores selecciones de Sudamérica y nos va a exigir”, sostuvo.

Para complementar este análisis, Hugo Pérez dejó en claro que su equipo tiene dar un salto al siguiente nivel para competir con otros de mayor nivel. En esa línea, considera la selección peruana como un rival peligroso. “Este amistoso te ayuda a dosificar, que sea un partido más serio. Pero no puedo decir que lo que vi me gustó bastante porque hicimos cinco goles. No. Lo importante va a ser cómo llegaremos el martes. Ese sí es un examen bastante bueno para nosotros y es donde realmente vamos a ver, no solo en lo individual, sino también en lo colectivo a nuestros jugadores. Sigo pensando que tenemos que dar ese paso adelante que es competir y tratar de ganar”, sostuvo.

Último amistoso de Perú

Perú y su salto de competitividad

Y es que el ‘equipo de todos’ solía ser uno que constantemente era eliminado de las competencias internacionales e iba de fracaso en fracaso. Esto cambió cuando Ricardo Gareca asumió el mando desde el 2015 hasta mediados de este año, dándole un nivel de competitividad bastante alto que le ha permitido chocar con cualquier adversario, por más grande que sea, de tú a tú y sin complejos. La clasificación al Mundial de Rusia 2018 y los podios en las Copas Américas son un reflejo de este logro que ha hecho el comando técnico del argentino junto al plantel nacional.

Ahora con Juan Reynoso, se plantea que el combinado patrio tenga un sistema que se adecúe a las exigencias del fútbol moderno, donde lo físico y táctico prima sobre lo técnico. Eso no quiere decir que Perú dejará su estilo de juego atractivo, sino que tendrá que llevarlo a un nivel más alto de concentración y precisión, una tarea que ya empezó el exestratega de Melgar contra México y que buscará plasmar en los próximos compromisos.

