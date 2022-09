El gas natural para vehículos es una opción ante la escasez de combustibles en el Perú

Con el GNV se puede ahorrar aproximadamente S/. 10 por galón en comparación a la gasolina.

En los últimos días se ha reportado un desabastecimiento del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en diferentes puntos de Lima. Esto debido al cierre de varios puertos del litoral a causa de los oleajes anómalos registrados en la costa peruana, que no ha permitido que los barcos puedan descargar el combustible.

Ante esta situación, varios transportistas se han planteado la siguiente pregunta: ¿Qué alternativa tengo para evitar los impases de esta coyuntura?

El Gas Natural Vehicular (GNV) representa una opción que asegura la continuidad del suministro del servicio, es económica y más limpia para nuestro mercado de combustibles.

Según estimaciones de Cálidda, un taxista podría ahorrar aproximadamente más de S/ 10 por galón al utilizar gas natural en lugar de usar gasolina , por ejemplo, en un mes con un recorrido promedio de 120 km, se puede ahorrar aproximadamente S/ 1,000 al mes, y en un año más de S/ 12,000.

Además, el GNV presenta y ofrece una gran ventaja de seguridad y rentabilidad, siendo un recurso peruano que no depende de los problemas del mercado internacional y que al no ser importado como el GLP o el Diesel los precios no van a tener cambios intempestivos, manteniéndose estables.

El Perú tiene gas natural para varios años, hoy las reservas probadas y las ya descubiertas alcanzan para atender 27 años más de consumo interno y exportación en forma simultánea.

¿Por qué consumir GNV fortalece la economía de las personas?

El Perú no posee producción suficiente de petróleo, gasolinas, Diesel y GLP y por ello se tienen que importar, eso significa que el precio siempre dependerá de los mercados internacionales.

Con el gas natural es diferente porque es un recurso peruano abundante y que su costo se encuentra supervisado por el Osinergmin, lo que permite que no tenga subidas abruptas o constantes que afecten la economía de quienes lo utilizan, es decir, el Perú posee independencia energética.

¿Qué tan accesible es el GNV para abastecer mi vehículo?

Cálidda viene implementando un mapa en donde los conductores usuarios de GNV para transporte pesado y liviano puedan ubicar los puntos de servicio de abastecimiento.

GNV, el combustible con el precio más estable en los últimos 5 años

El GNV es el único combustible en el Perú que mantuvo mayor estabilidad en sus precios frente a otros como las gasolinas y el diésel, cuyos precios subieron este año como efecto del alza internacional del petróleo y el refinado, indicó Macroconsult.

En un análisis de la tendencia de precios en los combustibles, Gonzalo Tamayo, socio-director de Macroconsult, señaló que, durante los últimos cinco años, el GNV es el único combustible en nuestro país que ha logrado mantener la estabilidad en sus precios, con valores por debajo del S/.1.60 por metro cúbico. La variación en su precio en relación al 2021 es mínima, lo que representa grandes ahorros para los usuarios.

El GNV ha logrado mantener la estabilidad en sus precios, con valores por debajo del S/.1.60 por metro cúbico.

El especialista indicó que esta situación se da principalmente por las características de la cadena de valor de este mercado, las mismas que difieren ampliamente de las de los combustibles tradicionales como los gasoholes, el GLP y el diésel.

La principal característica del mercado de GNV frente al de los combustibles fósiles, cuya demanda es cubierta principalmente por importación, es que el Perú es productor de este recurso y el precio del mismo está regulado, llegando a los comercializadores con un único precio. Esta situación permite que la variación de precios de una estación de servicio a otra sea mínima y que en este último eslabón de la cadena se mantengan las condiciones de libre mercado y alta competencia.

El especialista indicó que en el caso de los combustibles derivados del petróleo no ha sucedido lo mismo, puesto que, al ser importadores, los precios se ven afectados por las tendencias internacionales en las que se ha evidenciado un incremento del petróleo de hasta el 118% por barril y una crisis de refino que ha elevado los márgenes de producción de combustibles terminados en el mundo.

Por ejemplo, el GLP y los gasoholes de 90 y 95 registran alzas muy significativas. Si en junio del 2021 el GLP tenía un precio final de S/.7.13 por litro, a junio del 2022, su precio bordea los S/. 9.01 por litro. En los gasoholes el incremento incluso es mayor. El gasohol de 90 se compraba a S/.11.70 por galón en junio del 2021, y este año ascendió a S/. 17.67 por galón. Con el gasohol de 95 la situación es similar, pasó de junio de 2021 de S/.12.57 por galón a S/. 20.02 por galón en junio de 2022.

Para que el GNV llegue a más peruanos y puedan tenerlo como una alternativa de combustible en el transporte hace falta seguir impulsando el suministro, es decir, contar con más estaciones que aseguren el abastecimiento.

“Al día de hoy, cerca del 86% de estaciones de servicio que expenden GNV están ubicadas en Lima Metropolitana, seguida de Ica con 5.6% y Callao 4.4%”, puntualizó Tamayo.

