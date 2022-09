Chiclayo: Conductores protestan en grifos por aumento excesivo del precio de GLP

Conductores realizan protestas ante subida de precio de GLP

En la ciudad de Chiclayo, un grupo de conductores protestaron frente a los principales grifos por el aumento excesivo del precio de GLP. Según señalaron, de 8 soles el galón, ahora cuesta 14 soles.

Como se sabe, en Lima y otros departamentos del Perú, hay un desabastecimiento de este hidrocarburo, el cual se presenta desde el último domingo. Pese a que las autoridades han indicado que sí hay suministros, son los choferes los más perjudicados con esta falta de ustible.

Para calmar a los conductores, la PNP tuvo que intervenir y dispersar a los manifestantes, los mismos que aseguran sentirse burlados por el gobierno, ya que esta alza perjudica su trabajo y sobre todo la economía familiar.

“Estamos desconcertados, el precio del GLP es excesivo. Ha subido casi al 70% y los más afectados son nuestros bolsillos. Exigimos cuanto antes que el precio vuelva a su normalidad. No podemos trabajar si es que sigue subiendo el combustible, tengan un poco de consideración con los taxistas, choferes. El Gobierno dice muchas cosas, pero al final no hace nada. Parece que nosotros trabajamos para los grifos y no para nuestras familias”, expresó un taxista para RPP.

Por su parte, Wilson Niño Pérez, dirigente de la Coordinadora de Transportistas de la región Lambayeque, denunció que las estaciones de servicio elevan el precio del GLP de manera discriminada.

“Los que venden este tipo de combustible están especulando por el desabastecimiento y lo que están generando es que los afectados sean los transportistas que usan este combustible”, manifestó para La República.

(Andina)

“Estamos enviando un documento a la PCM a través del Viceministro de Gobernanza, al Minem y al Osinergmin para que tengan en cuenta esto porque siempre sucede. Cuando hay mal tiempo, el combustible se escasea y genera el alza de precios”, sostuvo.

Desabastecimiento de GLP

En conversación con RPP Noticias, Román Carranza, Director General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, dio detalles de lo que está sucediendo en el Perú ante el desabastecimiento de GLP.

“Lamentablemente, estos desabastecimientos se está dando por los oleajes anómalos que se están presentando en el litoral. Cuando esto sucede, los buques no pueden cargar y descargar hasta que bajen constantemente. Nos guiamos de las instituciones que ven el clima y una vez que esto bajan los buques pueden descargar. Lo que tengo entendido es que los buques ya están descargando. Desde el día lunes ya se abrieron los puertos, entonces esto en 24 horas ya debe estar abastecido los grifos”, expresó.

Almacenaje de GLP

Sobre el almacenaje que debería existir para evitar los desabastecimientos de hidrocarburos, el representante del Ministerio de Energía y Minas, señaló que sí existe y que el alza de precios solo son por especulaciones.

“Por normas, los almacenes se deben abastecer de GLP y eso se ha hecho, pero cuando hay este desabastecimiento por el oleaje, lo que se hace el Ministerio de Energías y Minas es permitir que las empresas puedan usar lo que tienen en stock, lo almacenado para que no se desabastezca de este combustible”, manifestó.

Desabastecimiento de GLP

“Hay un almacenaje y esto lo que hace es que no haya desabastecimiento. Sobre la base de que suban los precios, eso ya no depende del ministerio, puede ser parte de las especulaciones, eso está mal, pero eso no depende el ministerio, lo que depende de nosotros es suministrar el combustible GLP a todos los ciudadanos y eso se hace cuando hay problemas de oleaje, se liberan epicentros y eso permite que los grifos sigan manteniendo el GLP aunque en menor cantidad, pero hay. Ahora ya los puertos han abierto Y están descargando”, precisó.

SEGUIR LEYENDO