Cuarta ola de COVID-19 va llegando a su fin: Las medidas a implementar para continuar la curva de descenso

Cuarta ola de COVID-19 en Perú estaría terminando.

Una buena noticia dio a conocer el analista de datos Juan Carbajal, al referirse que en 20 regiones del Perú se ha presentado un significativo descenso en contagios por la COVID-19, el cual marca la pauta de que estaríamos llegando al fin de la cuarta ola.

Esto también se debe a que se ha visto una reducción de la mortalidad en las personas contagiadas, además, de una menor demanda de la ocupación hospitalaria y de UCI.

“A escala nacional, la positividad está en 4% y estamos muy cerca de terminar la cuarta ola. En el caso de los contagios, si bien siguen a la baja, aún se tienen cifras por encima del inicio de la cuarta ola. Lo mismo pasa con los casos UCI y fallecidos. Mientras que en la ocupación hospitalaria se han reportado 376 hospitalizados por COVID-19, la cifra más baja de toda la pandemia”, informó el analista.

Ante esto, para aproximarnos más al tema y así conocer las medidas a adoptar para continuar con esta curva en descenso, conversamos con Dra. Pierina Vilcapoma, Infectóloga de la Clínica Médica Cayetano Heredia, quién comentó sobre qué se debe fortalecer en el sistema de salud y las normas que deben tomar las autoridades para salir de esta cuarta ola.

“Se ha visto una caída bastante notable de los casos de COVID-19 y también de las hospitalizaciones por esta misma enfermedad, lo cual nos indica que la cuarta ola ya esté terminando. Esto tiene muchas implicancias epidemiológicas y también de estrategias sanitarias. Por la parte de epidemiología, indica que la hospitalización propia por COVID-19 va a seguir disminuyendo, también que las muertes por esta enfermedad también van a disminuir y en general el número de contagios también empieza a bajar, pero las implicancias sanitarias deben de ser iguales, quiere decir hay que continuar con el reforzamiento de las vacunas y terminar el esquema de vacunación, sobre todo con la población que no ha completado su inmunización y es la población que más afectación representa en cada oleada”, sostuvo para Infobae.

58,8% de niños y niñas entre 5 a 11 años cuenta con la segunda dosis de vacunación contra el Covid-19. (Andina)

Medidas a seguir implementando

Para la infectóloga, es importante que el Ministerio de Salud y sus demás competencias sigan manteniendo equipados los vacunatarios, se siga reforzando la comunicación para que las personas continúen vacunándose, pero solo sobre seguir reforzando el uso de la mascarilla, ya que este protector es una barrera para que el virus ingrese a nuestro sistema inmunológico.

“Es importante mantener los protocolos de seguridad, sobre todo el distanciamiento social, el uso correcto de la mascarilla, el lavado de manos, pero sobre todo es muy importante completar el esquema de vacunación. Desde mi punto de vista como infectóloga, yo considero que aun así en sitios cerrados se siga utilizando las mascarillas, sobre todo cuando las personas toman el servicio de buses públicos, es ahí donde la propagación está más vigente, ya que muchos de estos vehículos no tienen completo los ambientes de fluido de aire y eso provoca que se genere una atmósfera de contagios”, manifestó.

“Es por eso que es importante que el Ministerio de Salud siga con las campañas de comunicación, recordando a la población que debe seguir los protocolos de seguridad, fortaleciendo las invitaciones a que las personas vayan a vacunarse, pero sobre todo teniendo la conciencia de que esté es una enfermedad que no ha terminado del todo”, agregó.

¿Cuándo terminaría la cuarta ola de COVID-19 en Perú?

En este punto, la doctora fue muy enfática al mencionar que si bien es cierto que la curva de contagios está descendiendo y que esto nos brinda un panorama asertivo, es importante saber que aún no podemos decir que ya se terminó la cuarta ola en el país.

Lo que sí mencionó, es que es imposible saber con exactitud qué día terminará exactamente la cuarta ola, ya que esto solo dependerá del comportamiento del virus en las demás regiones, números de contagios, hospitalizados y mortalidad. Sin embargo, si continuamos en baja, es muy probable que lleguemos muy pronto a su término.

“La cuarta ola se va a terminar cuando ya no se detecte o no se reporten nuevos casos de COVID-19, al menos por un tiempo determinado. Estamos hablando de reportes a nivel nacional. Nosotros epidemiológicamente vamos a poder decir si se ha terminado la ola cuando tengamos más de siete días sin reporte de ningún caso de contagio; sin embargo, tenemos el antecedente de que en las olas anteriores no se ha cumplido este criterio como tal, si bien es cierto sabemos que existe un concepto epidemiológico estricto para decir que una ola ha terminado, muchas veces las variantes de la dinámica poblacional no nos van a permitir cumplir este criterio tan estricto, entonces simplemente podríamos decir que la ola termina cuando no se reportan casos de muertes o cuando el reporte de casos positivos es suficientemente bajo como para decir que ya no hay una alta demanda de servicios de salud”, precisó.

FILE PHOTO: A woman holds a small bottle labelled with a "Coronavirus COVID-19 Vaccine" sticker and a medical syringe in this illustration taken October 30, 2020. REUTERS/Dado Ruvic

Quinta ola de COVID-19 en Perú

En diálogo con la Dra. Pierina Vilcapoma, mencionó que también es muy posible de que el Perú experimente una quinta ola de contagios COVID-19, sobre todo porque se seguirá arrastrando a la población que aún no cumple con su esquema de vacunación y ellos son los primeros transmisores de la enfermedad.

“Hay que tener en claro que el COVID-19 es una enfermedad que se va a quedar viviendo con nosotros probablemente muchos años más y, por lo tanto, se ha convertido en una infección de tipo endémico en todos los países. Entonces, al ser una enfermedad endémica, vamos a tener brotes nuevos, así como se vivió con la enfermedad del Dengue, así como ocurrió con la Malaria, que año tras año tenemos dos a tres brotes de estas enfermedades. Probablemente, nosotros, tengamos que convivir con esta enfermedad que es el COVID-19 y dentro de estos periodos puede haber subidas que llamamos epidemiológicamente brotes que se van incrementando”, sostuvo.

Población peruana alcanzó los 33 millones 396 mil 700 habitantes (Andina).

Elecciones municipales y regionales

Un punto muy importante a tratar con la especialista, es que durante los próximos comicios que están a punto de desarrollarse en nuestro país, es necesario mantener los protocolos de salud y ahí el rol primordial es del Ministerio de Salud.

“Es importante que el Ministerio de Salud, en conjunto con las organizaciones que ven el tema de las elecciones, trabajen en conjunto para que ese día se mantenga el estricto orden de los electores y así evitar aglomeraciones. Se recuerda, que es importante llevar bien puesta la mascarilla, acudir a horas adecuadas y sobre todo mantener las aulas de los salones ventilados para evitar posibles contagios”, expresó.

Regiones que han bajado el nivel de contagios COVID-19

20 regiones del país estarían finalizando la cuarta ola de la COVID-19, que inició el pasado 26 de junio. Entre las regiones que reportan un descenso en la curva de contagios se encuentran: Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima provincias; así como Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, San Martín, Tumbes y Ucayali.

En tanto, la cifra de fallecidos en lo que va del mes de setiembre es de 450. Juan Carbajal indicó que el 75% de los muertos son adultos mayores, y entre el 80%y el 90% no contaban con vacunas ni dosis de refuerzo en más de seis meses.

