Susel Paredes sostiene que los congresistas no desean el adelanto de las elecciones para no perder sus privilegios

Susel Paredes, congresista de la bancada de Integración y Democracia.

La congresista Susel Paredes (Integridad y Desarrollo) ratificó su posición de que sus colegas no desean aprobar el adelanto de las elecciones generales, como una salida institucional a la grave crisis política que padece el país desde que inició el gobierno de Pedro Castillo, porque no desean perder los privilegios que gozarian hasta julio del 2026.

“Hay congresistas que también tenían ingresos más altos. No hablo mal de mis colegas por ética. Si bien es cierto sí hago una crítica al Congreso en general no puedo criticar a mis colegas (...). Pero el pueblo ya sabe que los congresistas no quieren irse a su casa. Los privilegios son su capacidad de votar por una ley”, dijo en diálogo con el diario Correo.

De otro lado, la parlamentaria negó que su propuesta busque quitarle alguna responsabilidad política al presidente Castillo. “Eso es pura ignorancia. Los actos ilícitos los ve la Fiscalía. Tenemos que dejarla trabajar. Hay políticos a los que le gusta intervenir en los poderes del Estado. Por eso me parece absurdo que dupliquemos los trabajos y que haya una Comisión de Fiscalización que quiere seguir investigando lo que la Fiscalía ya indaga”, agregó.

Susel Paredes acotó que “acá estamos en una crisis de la que es responsable el Congreso y el Ejecutivo”. “Tenemos que ser conscientes que desde el 2016 tenemos una crisis política, que se agudizó en este último año por responsabilidad del presidente por sus malas designaciones, por estar involucrado en delitos y por el Congreso”, apuntó.

Pedro Castillo en Tumbes (Presidencia de la República)

Por otro lado, Paredes reveló que esta semana evaluará la moción de vacancia que ha elaborado su colega Edward Málaga contra Castillo Terrones. Aunque, enfatizó lo siguiente: “Me parece una hipocresía porque pareciera que los congresistas somos lo máximo. Tenemos 6% y el presidente 29% de aprobación”.

Argumentos insólitos

Como se recuerda, la comisión de Constitución abordó el proyecto de Susel Paredes esta semana. Tras ellos, varios legisladores mostraron su reparo a recortar el mandato del presidente de la República y el Parlamento como una manera de buscar una salida a la crisis política.

Patricia Juárez (Fuerza Popular) declaró que no siente que debe renunciar a su cargo, porque cree que está siendo bien su trabajo con su grupo parlamentario. En este caso, pidió a sus colegas que mejor se pueda plantear otro proyecto para que renuncien, porque no se encuentran conformes en sus cargos.

“Los que no se encuentran conformes en el Congreso, entonces hagamos un proyecto de ley para que los congresistas que sienten que no han hecho bien las cosas, puedan renunciar e irse dignamente a sus casas. Creo que eso es lo que se tiene que hacer (...) Yo no creo haber hecho mal las cosas, los que hemos trabajado acá, nos sentimos orgullosos de todo lo que se ha logrado durante este primer año”, dijo.

Para el tercer vicepresidente de la Mesa Directiva, Alejandro Muñante, no estaría permitido este proyecto, porque solo el presidente tendría la facultad de convocar a un adelanto de elecciones.

“Este proyecto de ley tiene un vicio bastante grave de inconstitucionalidad, porque se dice el nombre de reforma constitucional de adelanto de elecciones generales de presidente y vicepresidente, y congresistas cuando no es potestad del Parlamento convocar o adelantar elecciones. O sea, de plano estamos con un atentado directo contra la Constitución” señaló.

Susel Paredes considera que, en la comisión de Constitución, el fujimorismo “siempre ha logrado sus objetivos”, salvo en el proyecto de bicameralidad. (Congreso)

El congresista Alejandro Cavero indicó que considera este proyecto como “un acto de complicidad con el gobierno”, porque se busca evadir la responsabilidad del mandatario de la Nación por las investigaciones que existen en su contra. Además, mencionó que está a favor de una eventual vacancia presidencial.

“La verdad es que este Congreso no ha puesto a los ministros por el señor Castillo. No nombró a Bruno Pacheco, no hizo que terminara la cuñada presa, los sobrinos fugados. El presidente, desde mi punto de vista, lidera una organización criminal en Palacio de Gobierno, pero para tener una solución necesitamos que el parlamento sea mucho más contundente y firme en su fiscalización. Yo he dicho que soy partidario de la vacancia presidencial por incapacidad moral”, manifestó.

Por su parte, la legisladora Gladys Echaíz mencionó que no existe ninguna crisis en el Congreso, porque verifica que tiene el respaldo de la población quienes confían en la institución. Asimismo, indica que reciben invitaciones de diferentes sectores para asistirlos en sus problemas.

“No sé de qué crisis hablan, crisis institucional no la veo. Tenemos una Mesa Directiva, tenemos Comisiones funcionando, proyectos en camino, propuestas y requerimientos de la comunidad que nos dicen que confían en nosotros. Tenemos invitaciones de todas partes para que vayamos en busca de escucharlos a fin de que los ayudemos a la solución de sus problemas. Nosotros no somos gobierno para solucionar o resolver problemas de tipo económico o de políticas públicas”, sustentó.

