Gol de Hernán Barcos para el 1-0 en Alianza Lima vs Carlos Stein por Liga 1

Hernán Barcos abrió el marcador en Alianza Lima vs Carlos Stein por Liga 1.

Alianza Lima se enfrentaba en condición de visitante a Carlos Stein en un duelo válido por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022. Desde el inicio, los ‘blanquiazules’ trataron de imponer su juego a ras del piso, pero se vieron condicionados por el mal estado de la cancha que limitó sus intenciones. Por su parte, los dueños de casa también estuvieron incómodos, aunque apelaron al juego por las bandas y con balones largos a sus atacantes para complicar al rival. Sin embargo, el primer golpe lo dieron los forasteros por intermedio de Hernán Barcos, quien marcó un impecable golazo de cabeza.

Esta acción se llevó a cabo a los 26 minutos de la primera mitad. El arquero de los ‘carlistas’, José Lozada, había ejecutado un saque de meta. Aldair Fuentes y Gabriel Leyes lucharon por alto, aunque el uruguayo terminó haciendo la falta en el centro del campo. El árbitro determinó jugada a favor de los ‘íntimos’. En eso Pablo Lavandeira sacó rápido y tocó con Jairo Concha. El volante jugó con Arley Rodríguez, pero el pase de este último fue cortado por Óscar Vílchez.

No obstante, un bote dejó el balón en posesión de Alianza Lima, a través de Barcos. El delantero argentino descargó por el extremo derecho, donde se encontraba Renato Rojas. El lateral derecho vio que un contrario se le acercaba y lo enganchó hacia fuera, por lo que sacó el centro con su pierna izquierda. Finalmente, envió un balón largo hacia el ‘Pirata’, quien cabeceó con mucha categoría y al palo más lejano del portero de Carlos Stein para colocar el 1-0.

Con esta anotación, los ‘victorianos’ podrán controlar mejor el compromiso, tomando en cuenta que el trámite, hasta ese momento, estuvo parejo y con las complicaciones del campo explicadas líneas arriba. El estadio Víctor Montoya Segura, en varios pasajes, complicó a los dos equipos, tanto por las pésimas condiciones del césped, así como el sofocante calor de Jaén, que a esa hora (11:00) bordeó los 29 grados.

Hernán Barcos impuso su categoría por alto para darle la ventaja a Alianza Lima sobre Carlos Stein. (Alianza Lima)

Hernán Barcos, goleador de Alianza Lima

El gol del artillero ‘gaucho’ no solo lo ha colocado como el máximo anotador del equipo en la actual temporada. Y es que llegó a las 11 dianas en 24 duelos y, con ello, superó la marca que logró el año pasado en su primer año. En dicha campaña, alcanzó los 10 tantos que marcó en 28 encuentros.

En esa línea, cabe mencionar que aún restan, al menos, ocho cotejos por jugarse (se le suma el pendiente con Melgar de Arequipa más las siete fechas disponibles). Esto sin contar que los dirigidos por Guillermo Salas tienen opciones de pelear por el Torneo Clausura, el cual les daría la chance de afrontar más partidos por la definición del título nacional.

Contrato de Hernán Barcos

El futbolista de 38 años habló hace un mes acerca de su renovación con los ‘íntimos’. Es consciente que su vínculo termina a fin de año, pero se siente cómodo y trató de tocar ese tema con la directiva, aunque tal y como aseguró en una entrevista, no ha recibido respuestas hasta el momento. “Yo tengo contrato hasta diciembre y todavía no me han dicho nada. He hablado para ver la renovación, pero no he tenido respuestas y veremos que pasa. No depende de mí, sino del club. Siempre está la idea. Ya consulté con Alianza Lima sobre cuál es la idea de ellos y me dijeron que hay que esperar”, indicó para ESPN.

Por lo pronto, ha respondido y con creces su contratación, pero su edad y una búsqueda de rejuvenecimiento en el ataque podrían condicionar una extensión del vínculo. Se verá en los próximos meses.

Hernán Barcos manifestó que tiene contrato hasta diciembre con el club Alianza Lima

SEGUIR LEYENDO