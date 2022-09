¿Se escribe “solo” o “sólo”? Una consulta resuelta por la RAE

La RAE aclara cómo se debe usar esta palabra (Freepiks).

Existen un sinfín de dudas, algunas mucho más comunes que otras, que nos pueden venir a la mente a la hora de querer hacer un buen uso del lenguaje y la redacción. Por ejemplio, algunas veces vemos la palabra “solo” con tilde y otras veces no. La diferencia está cuando lo usamos como adverbio o como adjetivo. Sin embargo, la Real Academia Española (RAE) aconsejó en el 2010 no tildar ninguno.

La RAE aconseja no acentuar el adverbio solo, incluso en casos en que pudiera haber ambigüedad, pues “estos casos deberían poder resolverse por el propio contexto, que será a fin de cuentas el que dicte cuál de las dos interpretaciones será admisible”

Para empezar, vamos a diferenciar las dos palabras:

- “Solo”: adjetivo que indica que algo o alguien se encuentra sin compañía, sin nadie o nada a su lado.

- “Sólo”: adverbio que usamos para expresar que nada más se incluye en lo indicado en la oración.

¿Por qué se usa “sólo” con tilde?

Primero, hay que dejar claro que “solo” es una palabra átona. Por lo tanto, al estar acabada en vocal, no debe tildarse. No obstante, existen dos usos habituales de la palabra: “solo” como adjetivo y “sólo” como adverbio, y la costumbre ha sido durante mucho tiempo usar una tilde diacrítica para diferenciar la segunda acepción. Es decir, que cuando se pretende usar la palabra “solo” como sinónimo de “solamente”, se señala con una tilde en la primera o.

Ahora, En el año 2010 la Real Academia Española (RAE), en su nueva edición de la Ortografía de la Lengua Española indicó que no tildar “solo” no es, en ningún caso, una falta de ortografía. Se puede optar por no poner tilde en el “solo” usado como adverbio, y sería correcto, pero nunca debe tildarse el “solo” usado como adjetivo.

“El empleo tradicional de la tilde en el adverbio solo no cumple el requisito fundamental que justifica el uso de la tilde diacrítica, que es el de oponer palabras tónicas a palabras átonas. Por eso, a partir de ahora se podrá prescindir de la tilde en esta forma incluso en casos de ambigüedad. La recomendación general es, pues, la de no tildar nunca estas palabras”.

Ejemplos de “sólo” como adverbio:

- Sólo tienes que estudiar y aprobar.

- Sólo traje cinco mil pesos.

- Me interesa sólo su opinión.

Recomendación para usar “solo”

Hay que buscar ser coherente en todo momento. Por ejemplo, si estamos redactando y a la palabra “solo” como adverbio le colocamos tilde en la primera, se debe seguir el patrón y usarlo en todas las demás adverbios hasta el final del texto. de manera que se pueda decir que se sigue una sola norma. No respetar esta coherencia no es sancionable desde un punto de vista ortográfico, pero le quita calidad a los textos.

Ejemplo con tilde en el adverbio “sólo”

“Lo dije no sólo una vez y no lo dije solo. Sólo uso la tilde cuando estoy solo, pero sólo para sentirme menos solo. Considere que el hombre solo habla con Dios y el acompañado sólo con quien lo acompaña”.

