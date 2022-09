Mira lo que debes tener en cuenta antes de comprar una aspiradora

(Freepik)

La aspiradora es uno de los electrodomésticos que más usamos para mantener limpio nuestro hogar. Sin embargo, cuando nos vemos en la necesidad de adquirir una nueva no solemos llenar de dudas, pues ocurre que en el mercado podemos encontrar de diversos tipos y no todas son adaptables para todos los pisos.

Es en ese sentido que debemos tomar en cuenta una serie de factores a la hora de escoger el que más se ajuste a nuestras necesidades, pues a pesar de que casi todas cuentan con las mismas funciones, todas tienen un detalle al que hay que prestarle más atención.

Algunos de esas consideraciones a tomar en cuenta son:

1. La potencia

(Freepik)

La lógica nos indica que cuanto más potente sea un aparato, más será el rendimiento de este. Y no le falta razón. En el caso de las aspiradoras, la potencia viene expresada en vatios (W). Lo recomendable es que el nuevo electrodoméstico tenga más de 1.100 vatios.

Ojo, no hay que confundir la potencia de la máquina con la potencia de absorción, pues son cosas totalmente diferentes.

Ocurre que la potencia de absorción puede variar y ese punto va a depender de la potencia del motor y del diseño de cada modelo. En ese sentido, la potencia de absorción es otra cosa muy diferente e independiente, y menor, a la potencia del motor.

Entonces, mientras más potencia de absorción tenga nuestro artefacto, mayor será la capacidad de limpieza.

Pero, siempre hay uno, si tenemos planeado usarla de manera frecuente, entonces no necesitaremos tanta potencia de absorción que si lo hacemos tres veces al mes.

2. La capacidad del depósito

(Freepik)

Ten en cuenta que la capacidad de la bolsa la vas a ver expresada en ml y se refiere a la cantidad de suciedad que puede soportar un aspirador antes de vaciar el depósito o de que cambies la bolsa. Todo dependerá de la superficie que se tenga planeado aspirar.

Y es que no es lo mismo aspirar un mini departamento de 40m2 que una gran casa de 140m2. Es por eso que cuanta más grande sea la superficie a aspirar, más grande será el depósito que vayamos a necesitar.

Eso no es todo, pues también hay que ver la cantidad de suciedad que se puede acumular. Siguiendo el ejemplo anterior, si en el departamento de 40m2 hay mascotas peludas, podría acumularse más suciedad que en una casa de 140m2 en donde no hay perritos no gatitos.

Generalmente, son las aspiradoras conocidas como trineo o las verticales las que tienen más capacidad.

3. Los filtros

(Freepik)

Lo mejor para este caso es que asegures que el filtro que traiga la aspiradora sea lavable. En las tiendas especializadas hay podrás encontrar algunos modelos con filtro de agua con el fin que la suciedad no vuelva a salir.

De igual manera, es común las aspiradoras incluyan los filtros adecuados para que el motor no se malogre.

Dentro del mundo de los filtros para aspiradoras podemos encontrar:

· Filtros HEPA (en una escala del 10 al 14) estas tienen fibras de vidrio que hacen que las partículas de polvo no salgan de nuevo al ambiente. Generalmente son lavables.

· Filtros CORE, también son lavables y antibacterias.

· Filtros de carbón activado, estos son la mejor opción para aquellos que tiene mascotas es casa. Este material elimina los malos olores.

· Filtros de agua.

SEGUIR LEYENDO