Brunella Horna parodia en TikTok su entrevista viral a Tini: “Me encanta”

Aunque muchos consideran que Brunella Horna no se encuentra preparada para estar en la conducción de un programa de televisión, la modelo sigue cumpliendo con su trabajo en ‘América Hoy’, por lo que en diferentes oportunidades ha salido a las calles a realizar entrevistas.

Pese a los ‘bloopers’ que ha cometido en el pasado, la exchica reality sigue cumpliendo con su labor. Por este motivo, una semana antes del concierto de Tini en Lima, la rubia fue enviada a Colombia para que se reúna con la argentina y le de detalles de su show en el Perú.

Brunella Horna se mostró un poco nerviosa en su conversación con la exfigura de Disney, sin embargo, no dudó en compartirle su fecha de cumpleaños, preguntarle por su signo zodiacal y hasta invitarla a su matrimonio con Richard Acuña.

Lo que nunca imaginó la rubia es que sus consultas ocasionarían que se vuelva viral en TikTok, especialmente por la manera en que reaccionó a las respuestas que le dio Tini Stoessel.

“¿Cómo eres en tu vida personal?”, fue una de las preguntas que le realizó la popular ‘Baby Brune’. “Me gusta mucho dormir y estar con mis amigas. Me gusta mucho… No hacer nada”, confesó la cantante, a lo que la conductora de ‘América Hoy’ respondió: “ Me encanta. Es algo de las (chicas nacidas) en el 97 ″.

Esta respuesta ocasionó que dicha entrevista se viralizara en TikTok, donde fue blanco de burlas por parte de los cibernautas, además que diferentes conductores de televisión, especialmente de espectáculos, la critiquen con bastante dureza por intentar ser el centro de atención.

Pese a los duros comentarios, Brunella Horna recibió con bastante humor las críticas y le respondió a algunos de sus detractores, indicando que no podía hacerle otro tipo de preguntas debido a que los representantes de la argentina se lo prohibieron.

Ahora, tras casi dos semanas de dicha entrevista, la modelo se animó a grabar un tiktok junto a Ethel Pozo para revivir este momento, ocasionando que los cibernautas se vuelvan a reír con la reacción que tuvo en su momento.

“Me encanta”, “A mí también me encanta hacer nada”, fueron algunas de las respuestas en apoyo que recibió la futura esposa de Richard Acuña luego de ver este video, el cual ya cuenta con cerca de 40 mil ‘me gusta’.

Brunella Horna invitó a Tini a su matrimonio con Richard Acuña. (América TV)

Brunella Horna y su futura casa

A pocos meses del matrimonio entre Brunella Horna y Richard Acuña, el programa ‘Magaly Tv: La firme’ dio a conocer detalles de la casa en que vivirá la futura pareja de casados.

De acuerdo al informe, la vivienda se encuentra ubicada en San Isidro, cuenta con piscina y más lujosos; sin embargo, le advirtieron que en un futuro le podría ir mal, especialmente porque en dicha casa ya vivió en el pasado el excongresista y la mamá de su última hija, con la que estuvo durante dos años.

