Richard Acuña continúa remodelación de su casa a pesar de tener la obra paralizada por municipalidad

Richard Acuña continúa remodelación de su casa a pesar que obra está paralizada por municipalidad. ATV /Magaly Tv: La Firme.

La casa que sería de Richard Acuña y donde viviría con Brunella Horna luego de casarse en diciembre de este año, tiene la obra paralizada por falta de licencia de construcción, según el programa de Magaly TV: La Firme.

La noche del 2 de agosto, el programa de Magaly Medina comentó que durante cuatro años los vecinos del parque El Olivar, San Isidro han tenido problemas por las constantes construcciones que Richard hace con su casa; a pesar de tener una orden de obra paralizada por la Municipalidad de San Isidro.

“Según ellos (vecinos) no hay licencia de construcción y que la municipalidad de San isidro es tan prolija para otros vecinos, pero con este vecino tiene una especial delicadez. Le pone que la obra está paralizada, pero adentro siguen construyendo . Mientras que los demás mortales tenemos que esperar meses y meses para tener los papeles en orden para recién comenzar la obra”, expresó la periodista.

“Los vecinos dicen que no es justo que este Richard Acuña tenga la obra paralizada por la Munipalidad y el señor hace letra muerta y se ha negado a conversar con ellos. Es una queja constante y dicen este señor debe tener una influencia grande para estar encima de la ley municipal”, señaló la popular ‘Urraca’.

Casa de Richard Acuña tiene orden municipal de paralización de obra, según Magaly Medina.

Magaly Medina comentó que al deportista Maicelo le hicieron esperar administrativamente por mucho tiempo para abrir su restaurante y al exparlamentario le permiten seguir construyendo su casa a pesar de tener la obra paralizada.

“Qué le pasa a la municipalidad de San Isidro hace unos días le negaban la licencia a Maicelo, ya se la dieron felizmente y ya está funcionando su local”. dijo indignada Medina.

Aclaración con respecto a la casa de San Isidro

Por otro lado, Medina Vela aclaró que la casa que había indicado, días atrás, que era de Richard Acuña no es de su pertenencia, sino la del costado. La confusión surgió debido a que tiene una entrada como una especie de cochera y los periodistas pensaron que era el garaje de la casa que es propiedad de la familia Elliot en San Isidro.

“Hace unos días, informamos, que Richard Acuña estaba remodelando su casa, mostramos esa casa y esa fachada, mi reportero confundió la casa porque esa casa no le pertenece a Richard, sino a la familia Elliot. La entrada de Richard Acuña es la del costado, pensaron que esa puerta era la entrada de la cochera de la casa amarilla”, recalcó la comunicadora de ATV.

Magaly Medina comentó que le parece extraño que la familia Acuña con tanto poder adquisito se compre una casa sin entradas y sin vista a ningún lado.

“La casa de Richard Acuña está paralizada por la municipalidad de San Isidro, tiene una puerta de cochera como entrada, es como una tripa que conduce a la casa. Una que no tiene vista, no tiene jardín, que está encerrada, es bien raro comprárte una casa que no tiene vista”, acotó.

Magaly Medina hace aclaración con respecto a casa de Richard Acuña en San Isidro.

Los preparativos de la boda de Richard Acuña y Brunella Horna

Brunella Horna se casará este año con Richard Acuña y va ultimando los detalles para celebrar su matrimonio en Trujillo. Según informes de espectáculos ya tendría el vestido de novia, fecha y lugar de su boda.

La conductora de ‘América Hoy’ estuvo buscando su vestido con el que dará el sí en el altar, porque ya ha viajado a Miami para buscar el vestido perfecto para ese día especial.

Y también tendría otro para usar en la ceremonia, que sería el mismo diseñador del vestido de novia de Valeria Piazza, precisamente ella fue quien contó este detalle de la boda de la empresaria, en el porgrama En Boca de Todos’.

Además, poco a poco se ha ido detallando el lugar donde se darán unirán ante Dios y la Ley. De acuerdo al periodista Samuel Suárez, la modelo y el político habrían buscado información para realizar la ceremonia de su boda en las ruinas de Chan Chan, en Trujillo.

Boda de Brunella Horna y Richard Acuña sería en Chan Chan, según Samuel Suárez. (Instagram)

SEGUIR LEYENDO