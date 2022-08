Perú vs Chile sub 23 hoy: hora, canales y más detalles del amistoso de la ‘bicolor’

La selección peruana sub 23 chocará con su igual de Chile este miércoles.

La selección peruana sub 23 se enfrentará a su igual de Chile este miércoles 31 de agosto en el estadio Tierra de Campeones, en Iquique. La ‘bicolor’, con muchos jugadores que vienen destacando en la Liga 1, se viene preparando para clasificar a los Juegos Olímpicos París 2024 y buscará una victoria en una nueva edición del clásico del pacífico.

La ‘blanquirroja’ bajo la dirección de Flavio Maestri aterrizó en la ciudad sureña la tarde de ayer. Previamente había realizado trabajos en tierras chilenas, específicamente en el campo deportivo Quilín. Una vez instalados en Iquique realizaron el reconocimiento del complejo deportivo donde se realizará el amistoso.

Como era de esperarse, un grupo de fanáticos de la selección nacional se aproximaron a horas de la noche del martes pasado al hotel de concentración para mostrarle su apoyo y respaldo a poco del enfrentamiento con la ‘roja’. Por algo los peruanos no fueron reconocidos como la mejor hinchada del mundo.

Hinchas alentaron a la selección peruana sub 23 a poco del choque con Chile.

Convocados de Perú para enfrentar a Chile

La lista de jugadores nacionales para chocar con la selección de Chile fue anunciada el pasado 28 de agosto. En ella fueron incluidos deportistas que ya debutaron en primera división, otros que militan en el extranjero y también quienes destacan en la reservas de clubes. Los futbolistas que viajaron a Iquique fueron los siguientes:

-Didier La Torre (NK Osijek - Croacia)

-Juan Pablo Goicochea (Alianza Lima)

-Catriel Cabellos (Racing Club - Argentina)

-Carlos Ruiz (Alianza Atlético)

-Sebastián Aranda (San Martín)

-Leonardo Rugel (Universitario)

-Carlos Montoya (Alianza Lima)

-Yuriel Celi (Mannucci)

-Diego Enríquez (Binacional)

-José de la Cruz (Binacional)

-Matías Succar (Mannucci)

-Adrián Ascues (Municipal)

-Freddy Yovera (Municipal)

-Marco Huamán (Sport Huancayo)

-Axel Moyano (San Martín)

-Jostin Alarcón (Sport Boys)

-Flavio Alcedo (Sporting Cristal)

-Alfonso Barco (Universitario)

-Diego Romero (Universitario)

-Renzo Garcés (César Vallejo)

-Rotceh Aguilar (Municipal).

Nómina de jugadores peruanos que enfrentarán a Chile este miércoles.

Horarios de Perú vs Chile sub 23

-Perú / 17:30.

-Chile / 18:30.

-Ecuador / 17:30.

-Colombia / 17:30.

-Argentina / 19:30.

-Bolivia / 18:30.

-Venezuela / 18:30.

-Uruguay / 19:30.

-Brasil / 19:30.

Canales para ver Perú vs Chile sub 23

El enfrentamiento entre peruanos y chilenos será transmitido por canales locales del país sureño. Por señal abierta se podrá ver las acciones del juego por Chilevisión, mientras que por cable, TNT Sports cubrirá todas las incidencias. Por otro lado, vía streaming, se podrá seguir el cotejo en la app Estadio TNT.

Jugadores de la selección peruana sub 23

Dentro de la plantilla de la ‘bicolor’, hay muchos futbolistas que ya debutaron en la primera división nacional. Por ejemplo, Yuriel Celi y Matías Succar vienen destacando con Carlos A. Mannucci. Lo mismo de Leonardo Rugel, Diego Romero y Alfonso Barco en Universitario de Deportes. Asimismo, Adrián Ascues con Deportivo Municipal y Jostin Alarcón con Sport Boys. Estos últimos vienen marcando muchos goles en la Liga 1.

Por otro lado, hay integrantes que se encuentran en el extranjero. Didier La Torre alterna en NK Osijek, equipo de la máxima categoría de Croacia. Además de Catriel Ceballos. El mediocampista pertenece a Racing Club de Argentina. Si bien no ha podido debutar en la liga ‘gaucha’, es bien visto en la reserva y esto lo llevo a firmar su primer contrato profesional.

Jugadores de la selección peruana sub 23 en el aeropuerto de Iquique.

Ausentes: Piero Quispe es la principal baja en esta selección sub 23. El volante de la ‘U’ fue llamado para el microciclo, pero quedó sentido, por esa razón el club ‘merengue’ en conjunto con el elenco nacional decidieron no volver a llamarlo. A su vez, jugadores de Sporting Cristal como Joao Grimaldo y Rafael Lutiger no fueron convocados.

