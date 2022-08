Árbitro de Copa Perú huyó de estadio para evitar ser golpeado por jugadores e hinchas en Puno

El juez principal de un partido huyó ante una persecución para agredirlo. (Video: Full Deporte Puno)

La Copa Perú es uno de los campeonatos de fútbol más representativos del Perú. De hecho, reúne a miles de clubes alrededor del país y que viven el amateurismo de una forma alegórica y con mucha pasión. Sin embargo, también cuenta con una parte oscura y tiene que ver con la informalidad que, en diversas ocasiones, ha llegado hasta la violencia. En ese sentido, la última ocasión en que se ha apreciado un episodio similar fue hace unos días, cuando un árbitro huyó del estadio para evitar ser golpeado por jugadores e hinchas en un estadio de Puno.

Este suceso se llevó a cabo en las instalaciones del recinto deportivo de la Universidad Nacional del Altiplano. Se estaba jugando las semifinales de la etapa departamental del certamen entre Universitario, equipo de la localidad, ante Municipal de Sandia.

En el cotejo de ida, el cuadro ‘edil’ se impuso por la mínima diferencia, por lo que todo se definiría en la vuelta. En el coloso mencionado, iba un 2-0 para los ‘estudiantiles’, pero el juez principal determinó que se añadieran 6 minutos adicionales al tiempo reglamentario. En ese lapso, la visita logró convertir el descuento y, por consiguiente, alargar el compromiso hasta llevarlo a la tanda de los penales. Esta decisión molestó de forma categórica, tanto a los jugadores como a los propios hinchas del club.

De pronto, cuando los equipos se iban hacia el descanso para prepararse para afrontar la pena máxima, un grupo de aficionados locales se escaparon de la tribuna y corrieron hacia el árbitro con el fin de agredirlo. Cuando este se percató, huyó casi sin pensarlo y se dirigió hacia la parte baja de una grada. En un momento se cayó producto del apuro, pero alcanzó a pararse rápidamente y escapar. Las tomas de algunos fanáticos captaron el instante en que incluso se puede apreciar la fuga del colegiado en las afueras del estadio.

Al final, se pudo conocer que las acciones se reanudaron y fue el cuarto réferi, el que pitó los penales. Fue un 4-2 para Universitario de Puno, con lo cual avanzó a la etapa nacional. Sin embargo, la ausencia de efectivos policiales o algún encargado que resguardara la integridad de los protagonistas fue uno de los temas que se puede indicar.

Copa Perú en el 2023

Cabe mencionar, que el próximo año, esta competición sufrirá modificaciones en su formato. De hecho, el campeón ya no tendrá acceso directo a la Liga 1, sino más bien será direccionado a la Liga 2 (Segunda División). Asimismo, se implementarán campeonatos distritales con diversas categorías. Con ello, los equipos tendrán mayores dificultades para subir y pelear un cupo a la fase profesional.

Agustín Lozano sobre la Copa Perú 2023

El presidente de la FPF, Agustín Lozano, se manifestó acerca de estas reformas en una conferencia que se realizó en la Videna hace algunos días atrás. “No puedo negar que yo adoro la Copa Perú, amo la Copa Perú, he sido dirigente de Copa Perú, he sido jugador de Copa Perú. Pero mi labor como directivo me tiene que hacer ver más allá de esto. Se ha hecho un análisis responsable y profundo. Necesitamos en el país que tengamos instituciones formalizadas, profesionales y que también la cultura de nuestros futbolistas tenga ese nivel”, expresó.

Del mismo modo, manifestó que la intención del organismo del balompié nacional es otorgarle una mayor fortaleza al fútbol amateur. “Queremos que los clubes lleguen preparados a una Liga 2 y se puedan fortalecer para llegar mucho mejor a la Liga 1. Vamos a fortificar el fútbol amateur de manera profesional, sin mucho apasionamiento y con mucha realidad. El fútbol amateur necesita una reingeniería para que sea mejor en todos los aspectos y contextos”, agregó.

Agustín Lozano explicó por qué no habrá ascenso directo de Copa Perú

