Rodrigo González se burla de Brunella Horna por su entrevista a Tini: “A nosotros no nos importa tu vida”

La entrevista que le realizó Brunella Horna a la cantante Tini Stoessel desató una ola de críticas contra la joven conductora del espacio ‘América Hoy’. Muchos cuestionaron a la rubia por convertirse en la protagonista de la conversación que tuvo con la argentina.

Como era de esperarse, Rodrigo González se pronunció sobre este hecho en su espacio, indicando que la pareja de Richard Acuña evidenció su falta de técnicas para realizar entrevistas, pues en lugar de sacarle alguna información relevante a la artista, ella se dedicó a hablar sobre su próximo matrimonio, signo zodiacal y más.

Asimismo, Rodrigo González destacó que Brunella Horna olvidó por completo que su principal objetivo era dar a conocer cosas que nadie supiera de la cantante argentina, pero en lugar de eso intentó hacerse su amiga.

“ ¿Qué habrá pensado la Tini cuando se fue?, esa entrevista pues, ¡ay, me encanta, ay, yo también!, Ella quería ser íntima de la Tini y se olvidó que estaba yendo a representar a un público que lo quería a través de tu micrófono es saber más acerca de su ídolo, saber más de ella, a nosotros nos importa tres hectáreas de pepinos tu vida”, manifestó.

De otro lado, el popular ‘Peluchín’ le dio clases de periodismo a Brunella Horna, indicándole que ella no debía de convertirse en la protagonista de la entrevista, sino transmitirle las preguntas que deseaban hacerle sus seguidores.

“ Vas a una entrevista a convertirte en la protagonista, claro, como no has estudiado comunicaciones, como te han dado un micro por ser la ex de Renzo Costa , entonces te has olvidado que en el ciclo 1 básico donde se lleva periodismo nos dicen: ‘El periodista no es el protagonista de la noticia, es el que trasmite, es el medio, el canal, nada más’. Como tú no tienes idea de eso, piensas que estás en la sala de tu casa, que estás en una conexión indirecta, en un llamada de WhatsApp con una amiga tuya”, indicó.

El conductor de ‘Amor y Fuego’ también le dejó en claro a la modelo que ya todos tienen conocimiento sobre su vida privada, por lo que no necesariamente tenía que ir a contarle a Tini todo lo que ella ha hecho en los últimos meses.

“Ella es Tini, queremos conocerla más no nos importe lo que a ti te encante, lo que te gusta y lo que no te gusta, no nos interesa, que te quede claro para que la próxima vez que te manden a hacer estos disparates”, sentenció.

Le dan más recomendaciones

Recordemos que luego de la ola de críticas que recibió Brunella Horna por su entrevista, la misma modelo salió al frente para decir que no podía realizarle ciertas preguntas a Tini debido a que su representante se lo prohibió antes que ingrese a hablar con ella.

Al escuchar estas declaraciones, Rodrigo González le indicó a la conductora de ‘América Hoy’ que de todas maneras debió prepararse y preguntarle todas las dudas que tenía, pues una vez ya se encuentra grabando no hay nadie que la pueda detener.

En ese sentido Gigi Mitre recordó cuando los políticos fueron a su programa y, pese a las prohibiciones, ellos cumplieron con su labor de realizarle todo tipo de preguntas, esto sin importar que los representantes se molesten.

