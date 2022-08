Palacio de Gobierno cambió norma para ingreso a la residencia presidencial

Desde el mes de junio, rige una nueva normativa con modificaciones respecto al acceso y salida de personas por la puerta 6 de Palacio de Gobierno.

Este acceso ubicado al final del jirón de la Unión, desde el 1 de junio es denominado como “Puerta de acceso ‘residencia oficial’” y ya no es de uso exclusivo para el presidente de la República, su esposa e hijos , según un informe del diario El Comercio.

El citado medio señala que esta nueva directiva fue aprobada a través de la Resolución 000048-2022-DP/SG, y lleva la firma del actual jefe de la Casa Militar de Palacio, el general EP José Mariscal Quiroz.

Ahora, el uso de esta puerta de ingreso a la residencia presidencial se extiende a miembros de la familia del mandatario en general e invitados.

Nueva directiva lleva la firma del actual jefe de la Casa Militar de Palacio, el general EP José Mariscal Quiroz. (Andina)

Visitas familiares

En el mes de mayo, El Comercio, reveló que sobrinos de Pedro Castillo ingresaban a la Casa de Pizarro por esta puerta, y no por el ingreso de Desamparados, donde se lleva el registro de entradas y salidas en el portal de Transparencia del Estado peruano.

Entre los meses de agosto y noviembre del 2021, Gian Marco Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo, sobrinos del mandatario, ingresaron a Palacio de Gobierno hasta en 43 oportunidades sin ser inscritos en el registro oficial, en diferentes unidades vehiculares, y solo 17 visitas fueron reportadas en el registro oficial de Transparencia.

Según detalla el medio, estos accesos a Palacio estaban anotados en un cuaderno denominado “Puerta garita”, que detalla los ingresos y salidas de vehículos desde el 9 de junio hasta el 12 de noviembre del 2021.

Entre las personas que hicieron uso de la “puerta 6″, se encuentra el empresario Abel Cabrera Fernández y el alcalde de Anguía José Nenil Medina, quien han sido mencionados en el llamado “gabinete en la sombra” que refiere a los asesores del presidente de la República, que habrían estado tomando decisiones sobre el futuro del país, bajo la figura del mandatario.

Declaración de la primera dama

Cabe recordar, que, en el mes de julio, la primera dama Lilia Paredes fue interrogada por la Fiscalía y habría revelado que recibe a personas que no son registradas oficialmente en Palacio de Gobierno. “No, hay una puerta adicional que es netamente para ingreso de mi familia, y por allí me visita mi familia o algunos conocidos, no existiendo registro de dichas visitas”, señaló.

Lilia Paredes es la primera dama, esposa del presidente peruano Pedro Castillo. (Andina)

