Rodrigo Ventosilla: la versión de la policía de Indonesia sobre la muerte del activista trans peruano

Rodrigo Ventosilla (Harvard University)

A inicios de semana se dio a conocer la lamentable y extraña muerte de Rodrigo Ventosilla, un activista trans peruano de 32 años y miembro fundador de la organización Diversidades Trans Masculinas, quien previamente había sido detenido junto a su esposo, Sebastian Marallano, cuando llegaron a Indonesia para pasar su luna de miel en la isla turística de Bali. Se cree que su muerto obedece un presunto caso de odio y discriminación. Sin embargo, la Policía de ese país negó dichas acusaciones.

Cabe indicar que, según informaron los colectivos LGTBIQ en el Perú, Rodrigo Ventosilla, quien también es estudiante Universidad de Harvard, fue detenido el 6 de agosto en el aeropuerto Denpasar-Ngurahy y fue sindicado como traficante de drogas por tener medicamentos vinculados a su tratamiento de salud mental, los cuales, indicaron, contaban con su prescripción de personal de salud, pero las autoridades asiáticas no habrían querido tomar ese hecho en cuenta.

Versión de la Policía

El jueves la policía de Indonesia negó las acusaciones de violencia de la familia del activista. Un portavoz de la policía de Bali señaló a la agencia Reuters que agentes de aduanas encontraron artículos sospechosos en el equipaje de Rodrigo Ventosilla y fue arrestado por presunta posesión de drogas pues tenía productos derivados del cannabis.

Días después de su arresto, el activista fue trasladado de urgencia al hospital y murió el 11 de agosto por “fallo en las funciones corporales”, de acuerdo al portavoz de la policía Stefanus Satake Bayu Setianto.

Además, aseguró que Ventosilla se enfermó después de ingerir medicamentos que no formaban parte de los artículos confiscados por la policía.

El portavoz policial no respondió a esas acusaciones de transfobia ni a la versión de la familia de la víctima que señala que Ventosilla no tuvo acceso a una defensa legal e información. Sin embargo, mencionó que no hubo violencia y que el caso ya estaba cerrado.

Pronunciamiento de la<b> </b>Universidad de Harvard

El decano de la Escuela Kennedy de Harvard, Douglas W. Elmendorf, se pronunció sobre la muerte del peruano a través de un comunicado y dejó en claro que la escuela “apoya el llamado de la familia para una investigación inmediata y exhaustiva y para la divulgación pública de toda la información relevante”.

“La declaración de la familia de Rodrigo plantea preguntas muy serias que merecen respuestas claras y precisas”, escribió Elmendorf.

Pronunciamiento de la Cancillería

Por su parte, la cancillería peruana anunció a través de sus cuentas oficiales que se encontraba realizando un “cercano seguimiento, brindando la protección y asistencia del caso”. Sin embargo, desde entonces, no se conoce más detalle sobre las acciones de la entidad con respecto a este caso.

“Como es de conocimiento público, Indonesia mantiene una política de tolerancia cero respecto a la posesión de drogas y sus productos derivados, por lo que uno de los connacionales detenidos habría incurrido en un delito grave ante las estrictas leyes de dicho país”, mencionaron.

Además, aseguraron que la sección consular de la Embajada del Perú en Indonesia mantuvo, desde el primer momento, un contacto permanente con autoridades locales

