Universidad de Harvard se pronunció por estudiante trans peruano fallecido extrañamente en Indonesia

Instagram.

Rodrigo Ventosilla, un hombre transgénero y activista por los derechos de las personas trans, falleció el pasado 11 de agosto en Indonesia. Se trata de un destacado economista de 32 años que venía siguiendo una maestría en la Escuela Kennedy de Harvard.

Aunque no se han dado muchos detalles, se conocía que fue detenido al ingresar al país al ser acusado de supuestamente traficar droga. Perdió la vida mientras estaba bajo custodia policial en un hospital en Denpasar, en lo que sería un caso de maltrato y lo discriminación, según denunció la familia a través de un comunicado.

El joven llegó de vacaciones de luna de miel con su cónyuge Sebastián Marallano a Bali. Su familia alega que fue arrestado en un “acto de discriminación racial y transfobia”, privado de los derechos básicos y sometido a violencia policial mientras los miembros de la familia y los abogados no sabían sobre su condición.

Ellos hicieron un llamado a la “justicia peruana para que investigue adecuadamente las violaciones de derechos humanos de Rodrigo y Sebastián y garantice verdad, justicia y reparación” .

El decano de la Escuela Kennedy de Harvard, Douglas W. Elmendorf, se pronunció sobre la muerte del peruano a través de un comunicado. Dejó en claro que la escuela “apoya el llamado de la familia para una investigación inmediata y exhaustiva y para la divulgación pública de toda la información relevante” .

“La declaración de la familia de Rodrigo plantea preguntas muy serias que merecen respuestas claras y precisas”, escribió Elmendorf.

Según indica el medio Bali Sun, la policía indonesia inició una investigación sobre su muerte, pero no queda claro si los resultados se harán públicos. La versión policial señala que Ventosilla murió luego de consumir drogas no incautadas el 8 de agosto mientras estaba bajo custodia policial. Sin embargo, la familia de la víctima afirma que no se conocen las verdaderas causas de su muerte, porque las autoridades no han permitido una autopsia independiente.

Elmendorf, el decano de la Escuela Kennedy de Harvard, dijo que la Escuela recibió la declaración de la familia de Ventosilla describiendo “circunstancias extremadamente perturbadoras que rodearon la muerte de Rodrigo”.

“El personal de la Escuela Harvard Kennedy se ha mantenido en estrecho contacto con la familia de Rodrigo y ha ofrecido apoyo continuo mientras la familia enfrenta esta prueba devastadora”, escribió Elmendorf. “Los compañeros de clase de HKS de Rodrigo y los ex alumnos de HKS en varios países también han brindado asistencia vital”.

“Rodrigo llegó a Harvard con la determinación de crear un cambio positivo dentro de sus comunidades”, escribió Elmendorf. “En la Escuela Kennedy, fue un miembro querido de las comunidades BIPOC y LGBTQ”, manifestó.

Tibio pronunciamiento de la Cancillería

Ministerio de Relaciones Exteriores se pronuncia por el caso de joven que murió en una prisión de Indonesia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció acerca del caso de los peruanos detenidos en Bali, pero no dio mayores explicaciones sobre el fallecimiento de Rodrigo Ventosilla.

A través de su comunicado, informaron que la aduana del aeropuerto encontró objetos que contenían restos de cannabis, pastillas con su receta médica y diversos productos con la misma sustancia. Además, descartó que haya existido discriminación racial y transfobia contra la pareja de jóvenes.

“De acuerdo con lo informado por las autoridades indonesias a la familia de los implicados y a la Sección Consular de la Embajada del Perú en dicho país, la detención se habría producido debido a que la aduana del aeropuerto habría encontrado entre las pertenencias de uno de ellos, además de pastillas con su respectiva prescripción médica, objetos que contenían restos de cannabis, así como diversos productos elaborados con dicha sustancia”, se lee en la misiva.

La familia de Ventosilla alzó su voz de protesta porque los servicios consulares peruanos en Indonesia “no se presentaron a brindar apoyo” hasta que la familia recibió la noticia de la muerte.

“La actuación del consulado fue tardía, negligente y obstaculizó el pedido de ayuda de la familia cuando Rodrigo aún estaba vivo”, dice el comunicado de la familia.

La familia instó a la Cancillería peruana a “asumir su responsabilidad por el descuido de sus funciones” y a investigar “las acciones y omisiones” de Julio Eduardo Tenorio Pereyra, jefe de los servicios consulares de la Embajada de Perú en Indonesia.

“Nada nos devolverá a Rodrigo ni la integridad de Sebastián, sin embargo, nuestro reclamo de justicia y verdad persigue también el objetivo de mejorar la calidad del servicio de asistencia a nuestros conciudadanos en el exterior sin preferencias de clase, género, etnia u otras”, escribió la familia en el comunicado.

SEGUIR LEYENDO