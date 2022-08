Policía Nacional del Perú anuncia convocatoria para examen de admisión 2022-2023

La Policía Nacional del Perú Foto: Andina.

A través de un comunicado público, compartido en sus redes sociales y en la página web oficial, la PNP convocó a todas las personas que desean postular a la Escuela de oficiales y suboficiales del país este 2022.

Según el documento oficial, los interesados en tener el honor de vestir este glorioso uniforme que tiene como labor principal restablecer el orden público y la garantía de la seguridad ciudadana, pueden inscribirse hasta el último día agosto del 2022.

Asimismo, señalaron en el escrito, que la Policía Nacional del Perú necesita más agentes y efectivos, por el acelerado incremento de la delincuencia, organizaciones criminales, violencia, narcotráfico y otros problemas sociales que padece el país.

¿Cómo postular?

Las inscripciones ya están abiertas para el nuevo examen de admisión de la Policía Nacional del Perú (PNP) 2022-2023.

La institución ha puesto al alcance de todos los ciudadanos la información que necesita para postular y tentar una vacante.

Las preinscripciones del proceso de admisión iniciaron el 16 de agosto y terminan el 31 de agosto del 2022.

PNP contra la delincuencia

Es preciso recordar, que las escuelas de educación superior técnico profesional de la PNP autorizadas para el proceso admisión son de las siguientes regiones:

Arequipa, Ayacucho, Chimbote, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Huánuco, Ica, Iquitos, Piura, Puente Piedra, Puno, San Bartolo, Tarapoto y Trujillo.

Todos estos lugares están habilitados para recibir a los nuevos ingresantes que quieren sumarse a la sacrificada labor de la PNP.

Postulantes mujeres

Las evaluaciones que corresponden a la talla, peso, documentos en regla y/o exámenes (físico, médico, psicométrico y otros) se llevarán a cabo solo en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional PNP San Bartolo, en Lima.

Es importante resaltar que la edad mínima para postular a la Policía Nacional del Perí es desde los 18 hasta los 25 años como máximo (computados al 31 de diciembre de 2022).

Sin embargo, las autoridades pertinentes, recordaron que los ciudadanos pueden postular con 17 años de edad, siempre y cuando al 31 de diciembre del 2022 ya tenga cumplidos los 18 años.

De no cumplir con la fecha y los plazos indicados, no será aceptado. En el caso de las personas que tienen 25 años, pueden presentarse si para el 31 de diciembre del 2022, siguen teniendo la misma edad. No se aceptará a las personas que cumplan 26 años durante el 2022.

PNP realiza sacrificada labor.

Requisitos y precios

Cada documento y examen tiene una tarifa diferente. Por eso es importante conocer todos los montos para que establezcas tu presupuesto antes de postular. Los requisitos indispensables son:

- Evaluación de talla, peso y documentaria: S/ 22,80

- Examen de aptitud médica: S/ 231,20

- Examen de aptitud físico y psicométrica: S/ 173,20

- Examen de aptitud académica y conocimientos: S/ 137,40

- Prueba de control y confianza y entrevista: S/ 170,60

Necesitas aproximadamente mil soles.

Si sumamos todos los montos mencionados anteriormente, el costo total para el examen de admisión a la Policía Nacional del Perú es de S/ 984.

La entidad informó que cada pago se realiza de forma independiente y está condicionado a que seas aceptado en cada prueba anterior, por lo cual no puedes cancelar todo. Solo te aceptarán el proceso, de ser apto en cada prueba.

Todos los pagos para postular al examen de admisión de la PNP se realiza en el Banco de la Nación, en ninguna otra entidad financiera.

SIGUE LEYENDO