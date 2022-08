Raúl Ruidíaz fue elegido entre los mejores de la semana 26 en la MLS luego de su golazo con Seattle Sounders

Raúl Ruidíaz brilla con Seattle Sounders y su regreso a la selección peruana sería inminente. (Getty Images)

Raúl Ruidíaz ha sido uno de los temas que ha sonado en la prensa deportiva nacional durante las últimas semanas. Y es que desde que llegó Juan Reynoso para asumir las riendas de la selección peruana, no ha parado de elogiar al menudo delantero y sería incluido en su primera lista de convocados. Motivos hay y de sobra, el último es que fue elegido entre los mejores de la semana 26 de la MLS luego de su gran participación con Seattle Sounders ante Los Angeles Galaxy.

Esta noticia fue dada a conocer por las redes sociales de la competición estadounidense, en donde publicaron el once ideal con los suplentes e incluso el técnico entre los más destacados de la mencionada jornada. En esa línea, el atacante peruano forma parte de las variantes.

El equipo es un 4-3-3 y fue de la siguiente manera: Thomas Hasal (Vancouver Whitecaps) bajo los tres palos. En el caso de la defensa, figuran Tommy Thompson (San Jose Earthquakes) y John Tolkin (New York Red Bulls) como los lateral derecho e izquierdo, respectivamente, dejando en el centro a Damion Lowe (Inter Miami) y Matt Miazga (FC Cincinnati). En el mediocampo están Ryan Gauld (Vancouver Whitecaps), Emanuel Reynoso (Minnesota United) y Hany Mukhtar (Nasvhille SC). Mientras que en el ataque los elegidos fueron Romell Quioto (CF Montréal), William Agada (Sporting Kansas City) y como único punta Julián Carranza (Philadelphia Union).

Entre las modificaciones figuran John Pulskamp (Sporting Kansas City), Domenico Criscito (Toronto FC), César Araújo (Orlando City), Santiago Rodríguez (New York City FC), Kwadwo Opoku (Los Angeles FC), Juan Camilo Hernández (Columbus Crew) y Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders).

Raúl Ruidíaz entre los mejores de la jornada tras su partidazo con Seattle Sounders.

Ruidíaz ante Los Angeles Galaxy

Como se indicó líneas arriba, el motivo principal por el que la ‘Pulga’ está incluido es por su notable performance ante el elenco de ‘Los Galácticos’. En dicho encuentro que acabó igualado 3-3 se portó con una asistencia y un gol. Justo cuando el marcador era un 2-0 en contra para el ‘Rave Green’ por las anotaciones de Javier ‘Chicharito’ Hernández (10′) y Víctor Vázquez (42′), apareció el artillero nacional para meterse una escapada por la banda derecha y asistir a Kelyn Rowe, quien puso el descuento a los 53 minutos. Luego, el uruguayo Nicolás Lodeiro envió un centro preciso al área que Raúl pudo conectar con la cabeza para igualar el marcador a los 61 minutos.

Jordan Morris puso el 3-2 para el conjunto de Seattle a los 73 minutos, mientras que Dejan Joveljic colocó la paridad final a los 92 minutos en el Dignity Health Sports Park.

A lo largo del compromiso, el exfutbolista de Universitario de Deportes se mostró movedizo y, por momentos, dejó el área rival para ser parte de la elaboración de las jugadas con los volantes.

Sería cuestión de tiempo que sus cifras goleadores empiecen a incrementar, pues es un elemento que suele convertir un promedio de 15 tantos por temporada. En el actual curso lleva 6 dianas en 13 partidos y con ocho fechas aún por jugarse hasta el final del campeonato.

El delantero peruano anotó un gol y brindó una asistencia en el empate 3-3. (Producto Peruano)

Elogios de Juan Reynoso

Cabe mencionar, que el técnico de la ‘bicolor’ ha dado a conocer que las características del menudo ariete son una debilidad para él. “A mí me gusta mucho y no es un secreto. Es de esos delanteros que no lo quieres marcar porque pareciera que no están en la cancha, que se desconecta, pero de pronto...”, confesó para Movistar Deportes.

De la misma manera, entendió por qué no funcionó con Ricardo Gareca. “No lo ha favorecido por momentos la estructura de juego y las pocas o muchas veces que ingresó, el partido ya estaba con los rivales muy atrás. No había tanto espacio para que Raúl juegue entre líneas para que termine definiendo dentro del área”, expresó, dando indicios de que sería un fijo en la lista de setiembre.

Juan Reynoso, técnico de la selección peruana, analizó el desempeño de Raúl Ruidíaz en la era de Ricardo Gareca

