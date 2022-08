AFP y los 10 principios a evaluar, pese a rentabilidad promedio de fondos de pensiones de 11% anual

La hoja de ruta de la OCDE para el Buen Diseño de los Planes de Pensiones de Contribución Definida o Ahorro Individual contiene 10 principios.

Los episodios de crisis coyunturales o rentabilidades negativas en los fondos pensionarios han sido pasajeros y superados, y su rendimiento nominal promedio anual ha sido de 11% (desde su creación), informó Elio Sánchez, superintendente adjunto de AFP de la SBS, que remarcó, durante su presentación en la Comisión Especial de seguimiento de la incorporación del Perú a la OCDE del Congreso de la República, que han existido “19 episodios de crisis o reducciones de rentabilidad que han sido largamente superados”.

Diseño de los sistemas de pensiones

De otro lado, señaló que la hoja de ruta de la OCDE para el Buen Diseño de los Planes de Pensiones de Contribución Definida o Ahorro Individual contiene 10 principios y requiere el cumplimiento por parte del citado organismo. De ellos se debe realizar una autoevaluación y determinar en qué situación está el país respecto a lo que sugiere, manifestó.

El primer principio refiere que el diseño de los sistemas de pensiones de contribución definida (CD) o ahorro individual debe ser coherente con su propósito y con el rol en el sistema de pensiones Según la OCDE, un sistema de pensiones debe de tener fortaleza y resiliencia ante choques de corto plazo, siendo el COVID-19 un ejemplo en el que se puso a prueba. En el caso del Sistema Privado de Pensiones (SPP) se recurrió a disponer de forma anticipada de los ahorros jubilatorios, a lo que el citado organismo llamó la atención porque no debe hacerse.

Otro principio, manifestó el funcionario, señala que se debe hacer que los sistemas de contribución indefinidos sean lo más inclusivos posible. En este principio, la OCDE hace mención a que cualquier acceso temprano a los ahorros para la vejez deben ser medidas muy extremas y basados en situaciones muy complicadas.

No se cumplió con ello en el caso peruano porque se han dado seis retiros extraordinarios, de los cuales los dos últimos no han tenido una focalización para casos de personas con necesidades extremas, comentó. Entonces, cualquier afiliado trabajando o no ha podido disponer de sus fondos pensionarios en el Sistema Privado de Pensiones (SPP), lo cual aleja al país de esta hoja de ruta que considera la OCDE como un buen diseño de planes de pensiones de ahorro individual.

Tercer prinicipio: empleadores deberían participar en aportes

“Quizás involucrar al empleador, pues hay países que hacen participe a los empleadores en parte del pago de los aportes para un sistema de pensiones”, comentó el especialista. El garantizar que las aportaciones totales sean lo suficientemente altas para lograr los objetivos de ingresos de jubilación es el tercer principio, y esto no quiere decir que la tasa de aporte deba elevarse, sino que debe de existir un equilibrio entre los ingresos de los trabajadores con otros aspectos que tienen que cubrir los colaboradores.

El Congreso oficializó el 21 de mayo último el retiro extraordinario de los fondos de pensiones.

¿Incentivos tributarios en el SPP?

Un cuarto principio es el diseñar incentivos económicos para maximizar el impacto en la afiliación y en los aportes. La OCDE plantea que los incentivos tributarios para el caso de las aportaciones al ahorro jubilatorio deben funcionar sobre todo en el caso de los trabajadores con ingresos superiores al promedio, mientras que para los colaboradores con ingresos medios y bajos está la posibilidad de que el país brinde copagos, es decir, que el Estado o los empleadores apoyen a los trabajadores en la generación de ahorros a largo plazo. “Esto está relacionado con la posibilidad de diseñar algunos incentivos tributarios”, comentó Sánchez.

Jubilación debe ser de bajo costo

Otro principio es el referente a la promoción de acuerdos de jubilación de bajo costo y rentables tanto en la fase de acumulación como en la de desacumulación. En este caso se habla de las comisiones y la OCDE reconoce que hay dos comisiones: sobre la remuneración y mixta, y en el caso de esta última con las licitaciones (de nuevos afiliados a las administradoras de fondos de pensiones), hubo reducción en las comisiones.

El garantizar que los afiliados tengan acceso a estrategias de inversión adecuadas y un valor predeterminado bien diseñado es el sexto principio de la hoja de ruta de la OCDE en materia pensionaria. El Perú cuenta con esquema multifondos, en el que hay cuatro tipos de fondos previsionales acorde con el perfil de los afiliados al SPP: Fondo 0 para afiliados por jubilarse, Fondo 1 para personas mayores de 60 años, Fondo 2 o balanceado y Fondo 3 de crecimiento, precisó.

Pero hay países que no tienen esto, dijo. La tendencia es, según la OCDE, ir migrando de esquemas multifondos hacia otros relacionados a los ciclos de vida, es decir, que los afiliados jóvenes ingresen a fondos previsionales agresivos, con más renta variable, y paulatinamente avanzan hacia fondos pensionarios con menos riesgo y más estabilidad, como requieren las personas que están por jubilarse, explicó.

¿Riesgo de longevidad?

El séptimo principio está referido a garantizar la protección contra el riesgo de longevidad en la jubilación, informó Sánchez durante su presentación. El objetivo de un sistema de pensiones es entregar una pensión y eso considera la OCDE, pero también tiene en cuenta casos en los que se debe entregar al aportante la totalidad de sus ahorros previsionales, por ejemplo, cuando el fondo es pequeño y no alcanza para la jubilación.

En el Perú existe la entrega de hasta el 95.5% del fondo de pensiones a los afiliados que así lo deciden, lo cual “saca” al país de los principios para el buen diseño del sistema (pensionario). “El tener acceso a la jubilación vía el retiro total está vigente desde mayo del 2016 y representa el 95% de las preferencias, todos los trabajadores prefieren recibir el dinero al contado y, según principios de la OCDE, esto no es lo que mejor puede proteger a un afiliado”, señaló.

También mencionó los otros principios restantes: el facilitar el seguimiento y la gestión periódica del riesgo de longevidad, el garantizar una comunicación eficaz, personalizada y regular, ser coherente e imparciales con los afiliados, y el promover la concientización, así como apoyar la educación financiera sobre las jubilaciones y pensiones.

