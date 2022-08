Erick Osores elogió a Universitario: “Me gusta más que Sporting Cristal y Cienciano, tiene otra dinámica”

El periodista consideró que los 'cremas' han ofrecido una mejor versión en el Torneo Clausura. (ESPN Perú)

Universitario de Deportes consiguió un valioso triunfo ante Deportivo Binacional en la fecha 7 del Torneo Clausura. Este resultado le permitió cortar una racha negativa de tres partidos consecutivos sin conocer la victoria, además de que su delantero, Alexander Succar, pudo reencontrarse con el gol. En ese sentido, el periodista Erick Osores elogió el juego que los ‘cremas’ exhibieron el último fin de semana, considerando que tiene una intensidad al resto de los equipos de la Liga 1.

“Probablemente no le va a alcanzar a la ‘U’ (luchar por el campeonato) porque por ejemplo tiene menos partidos que Alianza Lima, pero futbolísticamente a mí me llena más que Cristal y Cienciano, que están arriba. Es otra dinámica, un equipo más intenso, compacto, que juega más en bloque. No se le da el gol habitualmente y recién lo solucionó, pero en lo futbolístico me deja otra sensación”, dijo en el programa ‘Equipo F’ de ESPN Perú.

Sin embargo, no fue el único en dicho espacio televisivo que pensaba de esa manera. Percy Olivares anticipó que desde que inició el segundo certamen del año ya veía la mano del técnico Carlos Compagnucci, aunque reveló que tiene un aspecto por mejorar.

“Cuando comenzó el Clausura yo dije que Universitario me gustaba porque creo que tiene más. A mí me gusta su dinámica, lo que intenta hacer. En la medida de que le dé un orden a todo ese vértigo, va a mejorar”, señaló.

Julinho fue otro de los que intervino y resaltó que el conjunto ‘merengue’ tiene que corregir la faceta defensiva, pero indicó que el tema de los goles habría quedado resuelto con la presencia de Alexander Succar.

Alexander Succar reemplazó a Alex Valera en Universitario y apunta a ser el goleador del equipo. (Universitario de Deportes)

“De media cancha para adelante me encanta la ‘U’ por la forma. Es un equipo que sale a buscar un resultado. La parte defensiva sí me preocupa, pero la sensación que me dio (ante Binacional) es muy positiva porque siempre se hablaba de Valera. La única manera de olvidarlo era con goles y Succar está respondiendo para ser el goleador que necesita el equipo”, comentó.

Y es que desde que Compagnucci asumió como entrenador del elenco de Ate a finales de junio en reemplazo de Jorge Araujo (volvió a la Reserva), la idea de la dirigencia era contar con un perfil que se adecúe a la historia del club. “Conoce perfectamente lo que es la ‘U’ y el torneo peruano, además de tener las cualidades precisas para atender no solo las necesidades inmediatas del primer equipo, sino también para contribuir con el proyecto que tenemos en mente para la institución”, fueron las palabras del director deportivo, Manuel Barreto, en la presentación del argentino.

El director deportivo habló el motivo por el cual ficharon al técnico argentino. (GOLPERU)

Con este preámbulo, quedaba claro que el mensaje de la directiva con respecto a su nombramiento. Faltaba ver cómo el equipo encaraba la situación de lo que, en ese entonces, tenía pendiente por resolver en el Apertura.

Debut en Universitario

En el primer partido al mando de los ‘estudiantiles’, el exasistente de Mauricio Pellegrino no pudo empezar con el pie derecho, ya que cayó de visita ante Sport Huancayo. Luego tomó una racha de tres encuentros ganados y un empate que daban una esperanza de cara al Clausura.

Falta de resultados y gol

No obstante, sucedió lo inesperado: la partida de Alex Valera hundió a la escuadra en un pozo del que ha intentado salir. Aún así, hubo un cambio con respecto al funcionamiento del equipo, donde se puede apreciar una intención de ser más vertical y con la mira en el arco rival. El inconveniente pasaba por la ausencia de gol, algo que Alexander Succar, con su último doblete, espera retribuir de a pocos.

Por ahora, los hombres del técnico argentino se ubican en la octava casilla con 10 puntos, a 6 del líder Atlético Grau, aunque con varias jornadas por delante, algo que puede favorecerle en la lucha por tentar, no solo un torneo internacional el 2023, sino también el Clausura.

SEGUIR LEYENDO