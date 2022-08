The Rose en Perú: lo que debes saber sobre la banda coreana que llega a Lima

Fotos The Rose / Banda

Perú en el mapa de las compañías K-pop. Con el paso de los años, este país se ha consolidado como uno de los territorios que alberga a un importante número de fanáticos de la industria del entretenimiento que tiene Corea del Sur. Muestra de ello es el impacto que tienen los fandoms en las redes sociales, donde mantienen tendencias de sus artistas favoritos por días.

Además, se han convertido en los principales promotores de sus actividades, tomándose el trabajo de traducir entrevistas, avisar cuándo se van a presentar y las últimas noticias que involucran a estas estrellas del cine, música y televisión.

A inicios del 2022 se anunciaron a los primeros artistas surcoreanos que visitarían Perú para presentarse en Lima y en el interior. Ya para agosto, se confirmó que nuestro país fue incluido en el Heal Together World Tour, de la banda The Rose. Conoce más sobre los integrantes y de su esperado show.

Conoce a The Rose

A diferencia de otras agrupaciones, esta es una banda de cantantes y músicos aparecen en el escenario con sus instrumentos, llevando todo su poder rock & pop. Debutaron en el año 2017 bajo la representación de la compañía J&Star.

El nombre The Rose hace referencia a la belleza que poseen las flores y lo que puede causar las espinas. Desde su lanzamiento, han mostrado diferentes etapas musicales, llevando su talento a distintos sonidos, e idiomas, ya que introducen frases en inglés en sus narraciones en coreano.

El nombre del grupo hace referencia a su música, que combina la belleza de las flores y la intensidad de las espinas. Los chicos buscan mostrar los diferentes colores de su música, que serán tantos como los colores de las rosas. Sus fans se llaman Black Roses, ya que en coreano el significado de las rosas negras se asocia a la protección y los fans protegen a The Rose.

Fotos The Rose / Banda

Antes de llamarse The Rose, tres de sus integrantes se presentaban como Windfall, ganando experiencia en shows en vivo y con público.

¿Por qué se separó The Rose?

Los integrantes iniciaron un enfrentamiento legal por sus derechos. El proceso fue contra su agencia con la que debutaron. La notificación indicaba el fin de su vínculo laboral a causa de ausencias en los pagos, falta de confianza, así como violación a algunos artículos del contrato exclusivo.

¿Cómo se llaman los miembros de The Rose?

Kim Woo Sung o Woosung. Nació el 25 de febrero de 1993. Mientras vivía temporalmente en Estados Unidos, adoptó el nombre de Sammy. En el año 2012 participó en K-Pop Star 2, donde conoció a Jae de DAY6. Esta exposición lo motivó a lanzarse como solista, pero al conocer a otro miembro actual de The Rose, su carrera dio otro rumbo.

WOOSUNG / THE ROSE

Park Do Joon o Dojoon. Nació el 20 de abril de 1993 en Busan. Es uno de los miembros fundadores. Vivió cinco años en Nueva Zelanda. Antes de pertenecer a J&Star Company estuvo en DSP Media Entertainment. Fue el que contactó a Woosung para que forme parte de la banda que conocemos actualmente.

DOJOON / THE ROSE

Desde el 2017 no han dejado de hacer música. Han lanzado álbumes, sencillos y EP donde se han expuesto como intérpretes y compositores.

Lee Ha Joon o Hajoon. Nació el 29 de julio de 1994 en Gwangju. Su grupo favorito es The 1975. Se unió a Jaehyeong para hacer busking, tras lo cual se les unió Dojoon y se formó Windfall, el primer debut de tres miembros de The Rose.

HAJOON / THE ROSE

Lee Jae Hyeong o Jaehyeong. Nació el 3 de noviembre de 1994 en Pohang. Es el bajista y maknae del grupo. Forma parte del inicio del proyecto, cuando aún mantenían el nombre de su anterior banda. Es un fiel amante de la música, por lo que conoce datos curiosos de artistas que pocos saben.

JAEHYEONG / THE ROSE

¿Quién es el líder de The Rose?

Woosung, el guitarrista y voz principal, es el líder de la banda. Además de mantener su continuidad con sus compañeros, tiene una carrera en solitario desde el año 2019. De su repertorio se destacan las canciones “Phase me” (el VM tiene más de 3 millones de visualizaciones) y “Face”, donde llega a un mercado más amplio al mostrar su proyecto en inglés. De acuerdo a los datos públicos de Spotify, el artista posee más de 1 millón de oyentes mensuales.

¿Cómo se le llama a las fans de The Rose?

Los fans de The Rose llevan el nombre de ‘Black roses’, rosas negras en español. Estas flores tienen un poderoso significado, ya que se encuentran relacionadas a la protección y cuidado.

Esta canción de The Rose pertenece al álbum "RED", lanzado en el año 2019.

Canciones de The Rose

Conoce las canciones más populares de The Rose en Spotify:

- She’s in the rain.

- Sorry.

- RED.

- I.L.Y.

- Beauty and the beast.

- Insomnia.

- I don’t know you.

- Take me down.

- Baby.

- California.

The Rose concierto Perú 2022: últimas noticias K-pop

The Rose: concierto en Perú

Como parte del Heal Together World Tour, la banda The Rose confirmó su visita a Perú para este 30 de noviembre de 2022 en el Arena Bar de Barranco (Jr. Catalino Miranda 153). Estos son los precios de las entradas en Teleticket:

Meet & Greet + general: S/ 487.50

Mezzanine: S/ 214

General: S/ 183

