Inppares: la vasectomía es uno de los métodos anticonceptivos que ha incrementado su demanda en el último año

la vasectomía es uno de los métodos anticonceptivos que ha incrementado su demanda en el último año

La planificación familiar permite a las parejas mantener una vida sexual y reproductiva responsable y elegir el momento en el que desean tener hijos.

A raíz de la pandemia, los establecimientos de salud priorización la atención a pacientes con síntomas de la COVID-19, por lo que las personas tuvieron que buscar otras alternativas para obtener orientación acerca de los métodos anticonceptivos, como el Instituto Peruano de Paternidad Responsable (Inppares).

En diálogo con agencia Andina, el médico encargado del Servicio de Planificación Familiar, Abelardo Peña informó que las atenciones en este establecimiento se incrementaron desde el 2021.

“A diferencia de tiempos anteriores a la pandemia, más hombres acudieron a los servicios de Urología y de Planificación Familiar para solicitar una vasectomía, por ser un método anticonceptivo definitivo”, indicó el especialista.

La vasectomía como método definitivo

La vasectomía consiste en cortar los conductos por donde pasan los espermatozoides, para evitar su salida y unión con el óvulo. Su eficacia es del 99.85%. La intervención es ambulatoria y de recuperación casi inmediata.

En el 2019, en Inppares se atendió 236 solicitudes de vasectomía. En el 2020 estas disminuyeron a 126 y en el 2021 se registró 351 solicitudes. En lo que va del 2022, 155 varones han expresado su decisión de someterse a esta intervención.

El médico de Inppares señaló que el rango de edad de la mayoría de los varones que se deciden por esta opción es de entre 35 y 44 años, principalmente de Lima Metropolitana.

“Quienes solicitan la vasectomía son su mayoría son padres de familia que ya no desean tener más hijos. Pero también aquellos que no desean ser padres y los que, con su pareja, tampoco quieren serlo”, puntualizó.

Aún existen prejuicios

Abelardo Peña comentó que en las provincias de Arequipa, Chimbote y Chiclayo, donde cuentan con sedes de Inppares, los varones aún tienen muchos prejuicios para decidirse por este método anticonceptivo.

“El principal es que puede afectar su virilidad o su performance durante la relación sexual; por esa razón las consultas son poco frecuentes en estos departamentos, inclusive en el servicio de Urología”, señaló.

Otros métodos anticonceptivos

En el caso de las mujeres, la mayoría ha optado por métodos de larga duración como los Dispositivos Intra Uterinos (DIU) y los implantes.

En el 2019, 777 mujeres solicitaron el uso del DIU en Inppares. En el 2020 disminuyó a 610 y en el 2021 volvió a incrementarse la cifra a 1006.

En el caso del implante, 1110 manifestaron su decisión por esta opción en el 2019, 946 en el 2020 y 1639 en el 2021.

“Muchas de ellas habían programado salir encinta el 2021 pero decidieron posponer su embarazo hasta que las condiciones económicas mejoren. Inclusive, las más jóvenes optaron por no tener relaciones sexuales, y luego retornaron al método que usaban, como el inyectable”, explicó el doctor Peña.

El rango de edad de la mayoría de mujeres que se deciden por métodos de larga duración es de entre 35 y 44 años.

El médico de Inppares sostuvo que aún existe la creencia que hay métodos anticonceptivos para quienes tienen hijos y para quienes aún no. Explicó que los métodos son para quienes ya tuvieron relaciones sexuales porque tanto una como la otra corren el riesgo de salir embarazadas. “Las que no han tenido aún, no necesitan ninguno”, indicó.

Asimismo, resaltó la importancia de la educación sexual integral en las escuelas. “Solo de esta manera lograremos erradicar la desinformación y falsas creencias sobre el uso de los métodos anticonceptivos”, puntualizó.

