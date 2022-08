Yordy Reyna marcó golazo de ‘palomita’ en el Charlotte vs Chicago Fire por la MLS

(Video: MLS)

Yordy Reyna marcó un gol a los 25 segundos de iniciado el partido de Charlotte FC frente al Chicago Fire por la MLS. El atacante sacó ventaja ante el zaguero rival y con un cabezazo liquidó toda acción de Gaga Slonina, guardameta rival. Tras la jugada, Reyna acumula su tercer gol para el Charlotte en la presente temporada.

Los dos tantos del equipo de Carolina del Norte no fueron suficiente para la victoria del Chicago Fire. El marcador concluyó en un 2-3 que coloca al Charlotte en el décimo primer lugar de la tabla de posiciones correspondiente a la Conferencia Este con 29 puntos en 24 partidos disputados. Su próximo reto con la camiseta del Charlotte será frente a Los Ángeles FC el sábado 13 de agosto a las 9:30 pm en calidad de visita.

No es la primera vez que Reyna anota un gol en el inicio del partido. A mediados del mes de julio, por la jornada 21 de la Major League Soccer, el delantero natal de Chiclayo anotó un doblete. El primer tanto llegó al minuto de haber iniciado el duelo ante el Inter de Miami. Lo que fue sorpresa para las tribunas y el propio equipo. Sin duda alguna, también tomó desprevenido al rival que se mantuvo con un 2-0 parcial hasta después del segundo tiempo.

Aunque el marcador final concluyó en un 4-2 a favor de la escuadra de Miami, Yordy Reyna sumó una nueva marca personal que, con el Charlotte vs Chicago Fire, se ha podido superar en términos de tiempo. Veinticinco segundos bastaron para colocar al Charlotte un paso delante de su contrincante durante los primeros minutos.

El atacante ha hablado últimamente sobre su presente, el que considera positivo para su trayectoria como futbolista. “Estoy contento porque estoy volviendo a jugar. Gracias a Dios se ha dado la oportunidad de marcar hace dos partidos contra Inter Miami. Lastimosamente se perdió el encuentro, pero para un jugador siempre es bueno meter goles”, señaló para una entrevista exclusiva en el programa ‘Zona Mixta’ de Movistar Deportes.

“Yo me siento muy cómodo aquí. Por ahora no tengo pensado moverme a otra liga. Estoy muy bien. Tengo mucho afecto de mis compañeros, el entrenador, del cuerpo técnico y la verdad es que voy a quedarme más tiempo”, agregó.

Alternativa en el ataque de la Selección peruana

Con tal desempeño y con nuevos aires a la interna de la Selección peruana, Reyna no descarta ser llamado para integrar el combinado patrio de cara a las próximas Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 20216. “Hay jugadores que están en un buen nivel. No venía jugando y hace poco he vuelto a jugar. Cuando fue lo de la convocatoria no estaba jugando, entonces no es fácil llamar a un jugador que no está en el nivel que se requiere para estar en la selección”, afirmó para las cámaras de Movistar Deportes.

Reyna debutó con el equipo absoluto en el año 2013 en las Clasificatorias Sudamericanas Brasil 2014. Su primera actuación con la ‘bicolor’ fue siendo reemplazo del entonces capitán del conjunto nacional Claudio Pizarro en el minuto 79 del duelo frente a Chile. Su primer gol lo marcó en un partido amistoso frente a Trinidad y Tobago. Su último llamado a integrar la ‘Blanquirroja’ fue durante el mes de octubre para el Perú-Colombia por Eliminatorias Rusia 2018. Posterior a ello, el chiclayano se mantuvo en reserva por temas extradeportivos hasta que, finalmente en esta temporada, ha vuelto con intensidad y, sobre todo, con gol.

