Usuaria denuncia discriminación por pasear a perritos sin raza en Miraflores: “Ándate de acá, no eres bienvenida”

Un grupo de videos se han viralizado no solo en TikTok, sino también en las diferentes redes sociales donde se observan actos de discriminación frente a una persona y sus mascotas.

Adriana Muñoz publicó en su cuenta de TikTok lo que le había ocurrido por pasear perros sin raza en Miraflores. Según revela, ella trabaja como paseadora de canes y es por esa razón que, como todos los días, decidió realizar su labor por el malecón de Miraflores, pero esta vez no sería igual, pues se cruzaría con un grupo de señoras que terminarían agrediéndola verbalmente, discriminándola por su labor y por tener perros “chuscos con rabia”.

¿Cómo inició el problema?

Según refiere la usuaria, ella solo se encontraba paseando a unos cuantos perros con la correa y decidió cruzar por el parque Grau, mientras lo hacía observó a un grupo de mujeres que bailaba zumba, por lo que ella prefirió pasar a tres brazos de distancia de donde se encontraba dicho grupo.

No obstante, una de las señoras se encontraba sentada y comienza a gritarle “Tu perro me puede botar” y Muñoz le dejó en claro que no había pasado cerca de ella, motivo por el cual comenzó a recibir insultos hasta se acercó el personal de serenazgo quien le pidió a la joven paseadora de perros que no les haga caso porque eran adultas mayores.

A pesar de no responder más, el grupo de señoras siguió insultándola.

Usuaria graba y narra cómo fueron los hechos

Como parte de su defensa y evidencia, Muñoz empezó a grabar el momento hostil que estaba viviendo. El material consta de varios fragmentos en los que se escucha lo siguiente.

“Esa señora que se está riendo es la que más me ha ofendido. Me ha dicho que soy una loca, me ha empujado diciéndome que la toque. Esta otra me ha quitado el celular de la mano y no tenía por qué hacerlo”, se le escucha decir a Muñoz con nerviosismo, mientras grababa a quienes señalaba como discriminadoras y agresoras.

Lejos de dejar en claro dicho suceso, Francis Nathan Levy, quien sería una de las señaladas de cometer el penoso acto, le recalcó que su presencia era la que molestaba y que no era bienvenida.

“Tú estás molestando, ándate de acá. No eres bienvenida”, responde Francis Nathan, a lo que, Muñoz le recalca que se trata de un parque, el cual es un espacio público; sin embargo, esto alteró a la acusada quien no dudó en responder.

“Hacemos lo que queremos en el parque, haz tú lo que quieres y lárgate por tu lado”, replica la acusada.

No contenta con ello, decidió referirse a las mascotas que Adriana traía consigo.

“Encima tu perro chusco con rabia está suelto, ¿eso te parece bien?”, añadió Nathan Levy generando la indignación de las personas que se acercaron a presenciar aquel hecho.

Inmediatamente, la paseadora de perros afirmó que se trataría de un acto de discriminación, ya que minutos antes le habían dicho de forma peyorativa que ella “no parecía miraflorina” y que seguro venía de algún cono.

“¡Yo pago tus impuestos! ¿Tú de qué hueco has salido? Ándate al cono de donde has venido. Seguro vienes del cerro de San Juan’. Incluso dijeron que no soy miraflorina. Yo vivo acá y tengo este espacio desde hace un año”, mencionó.

Reacción de los usuarios y estado de la denuncia

El episodio generó indignación entre cientos de usuarios que expusieron su malestar ante el comportamiento de la señora que lanzó improperios.

En algunos comentarios se lee que varias personas estarían organizando una visita grupal con sus perros “chuscos” al parque Grau a modo de protesta por el acto de discriminación hacia Adriana Muñoz y sus canes.

Asimismo, se sabe el 6 de agosto el regidor de Lima, Carlo Angeles le envió una carta a la Municipalidad de Miraflores para solicitar la sanción correspondiente por acto de discriminación y la intervención de la Fiscalía.

