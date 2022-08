Toda una promoción de un colegio de Carabayllo logró ingresar a la Universidad Nacional del Callao

Foto: Andina.

¡El futuro del país! La Universidad Nacional del Callao (UNAC) publicó los resultados del último proceso de admisión que se llevó a cabo el pasado 30 de julio, y le regaló al país una gratificante noticia: toda una promoción escolar logró ingresar a la entidad universitaria.

Según informaron varios medios de comunicación, un total de 62 escolares del colegio Juan Pablo Peregrino de Carabayllo fueron admitidos en dicha casa de estudios superiores. Además, se supo que todos tuvieron altos puntajes y 18 de ellos ocuparon los primeros puestos en las carreras que eligieron.

A continuación, te damos a conocer algunos de los nombres de los estudiantes que fueron admitidos:

Tras la buena noticia, el centro educativo se mostró muy feliz y señaló que no es la primera vez que una promoción completa accede a vacantes en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos o la UNAC.

Un primer puesto merecido

Rodrigo Flores Chávez, un adolescente de 16 años, fue quien obtuvo el primer puesto de la UNAC con una calificación de 86.07 puntos. El menor logró su ingresó a la carrera de Ingeniería Electrónica.

En una entrevista con la Agencia Andina, el futuro cachimbo reveló que recibió esta grata noticia por parte su docente. “Fue mi profesor quien me dio la noticia; al saber que ingresé en el primer puesto me sentí muy feliz de que mi esfuerzo haya dado resultados. Le avisé a mi familia, me felicitaron, tuve un momento emotivo con ellos”.

Rodrigó contó que su pasión por las ciencias nació desde los 13 años de edad y siempre esperó poder ayudar con su talento al Perú. “La ingeniería me gusta mucho, quiero dedicarme a eso en el futuro y aplicarlo en algún proyecto en beneficio de nuestro país. Me gustaría ayudar, siento que hay varias cosas que se pueden mejorar”, sostuvo.

Pero su ingreso como primer puesto a la UNAC no es el único logro que ha obtenido este adolescente. Flores también es reconocido porque fue un representante de Perú en olimpiadas internacionales en diferentes materias. Él obtuvo medalla de plata en la Olimpiada Mesoamericana de Física 2022 y una medalla de bronce en la Iberoamericana de Física 2021. Además, es campeón nacional en Química.

Dato sobre el examen

La prueba de ingreso constó de 100 preguntas e incluyó preguntas de aptitud académica y de conocimientos de acuerdo al bloque establecido, según informó la Oficina de Admisión de la UNAC, entidad que ofreció un total de 1.025 vacantes en esta última edición.

