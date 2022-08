‘Misterio’: Drogas, alcohol, el mortal juego de la ruleta rusa y una vida sin límites que acabó con el mayor barra brava de Universitario

'Misterio' fue hincha Universitario de Deportes y fundador de la Trinchera Norte. (Trinchera Norte/Grupo El Comercio)

Hincha acérrimo de Universitario de Deportes, uno de los fundadores claves de la Trinchera Norte y el mandamás más querido por sus seguidores y odiado por sus rivales, así era Percy Ramón Rodríguez Marchand o, simplemente, ‘Misterio’.

Nació el 6 de junio de 1971. Fue criado por sus tíos porque era huérfano de padres. Ya a los 11 años trabajaba, pero siempre fue receloso con sus familiares porque lo maltrataban. Querían verlo llorar, pero él se reía en sus caras, los retaba a que lo sigan lastimando. Esto hizo que su carácter sea fuerte y violento.

Este resentimiento lo descargaba en su primos a quienes humillaba; su tía, al ver esto, lo agredía frente a sus amigos . A él no le importaba. A veces, ya como hincha de Universitario de Deportes, pese a que su familia simpatizaba con Sporting Cristal, se escapaba del colegio, robaba y pagaba una entrada para ver al equipo de sus amores.

'Misterio' en la Trinchera Norte. (Barrabrava)

Siempre quiso ser futbolista, pero cuando le detectaron un soplo al corazón tuvo que dejar los chimpunes y dedicarse a buscar trabajo como le exigían sus tíos.

‘Misterio’ laboró unos años en la cervecería Backus, conocía sobre reparación de varios aparatos técnicos. No le gustaban que le ordenen, a él le gustaba ser la cabeza, así que renunció y comenzó a vender cadenas de oro catorce y libros para todas las edades. No se convenció.

Conoció a algunas personas que trabajan en la Bolsa de Valores de Lima y vio en aquel momento una mina de oro porque podía obtener hasta 500 soles (127 dólares). Bastaría poco tiempo para que se aburriera y se convirtiera en un símbolo de la Trinchera Norte.

Fundación de la Trinchera Norte

Con 18 años, en 1989, ‘Misterio’ fundó la Trinchera Norte con otros miembros de la cúpula que estaban hartos de la pasividad de la Barra Oriente. Percy se comenzó a relacionar con los futbolistas, empresarios y gerentes de Universitario de Deportes.

Aunque era temido por su actitud violenta contra los administradores del club y los mismos jugadores, no le gustaba que los miembros de la barra brava robaran o hagan vandalismo. Quería que la Trinchera Norte tenga una buena imagen.

Creía, fervientemente, que los hinchas de Universitario eran otra clase de gente, otra sociedad, como lo dijo en alguna entrevista a El Comercio. Y también creía religiosamente en Lolo Fernández, el máximo ídolo del equipo crema; ‘Misterio’ quería que en la tribuna se sintiera ese amor que tuvo Lolo con el club que nació en las aulas de la Universidad San Marcos.

La Trinchera Norte es una de las barras de fútbol más grande en el Perú. (Grupo El Comercio)

En alguna ocasión, un tipo alto y corpulento le gritó “gallina” (termino despectivo para nombrar a los hinchas cremas); él, le reventó una piedra en la frente y lo dejó sangrando en la calle.

El nombre de la Trinchera Norte tuvo algunas variaciones. Habían propuesto Barra Norte o Barra Dale U, que eran casi similares. Luego, hubo el Estruendo Norte y el Luminoso Norte, este último les pareció de muy mal gusto porque se podía relacionar con el grupo terrorista Sendero Luminoso. Hasta que llegó el nombre como el que se le conoce actualmente.

Muerte de sus amigos

‘Misterio’ tenía muy buenos amigos, que eran como hermanos, entre los que se encontraban ‘Rukely’ y ‘Caradura’, con quienes compartía momentos agradables, saltando y alentando, en los tablones de la zona norte del estadio Lolo Fernández en Breña.

‘Rukely’ se quitó la vida jugando la ruleta rusa. Esto lo marcó considerablemente a Rodríguez Marchand que, cada vez que bebía, recordaba episodios con su compañero y, a veces, agredía a quienes se encontraban a su alrededor.

Hinchas de Universitario pintan un mural con la cara de 'Misterio'. (Grupo El Comercio)

‘Caradura’ recibió un balazo por la espalda desde un auto. Nunca se capturó al culpable, solo se conoce que ese disparo iba dirigido a ‘Misterio’. Hubo mucha pena y dolor en el fundador de la Trinchera Norte; se alcoholizaba y se drogaba hasta quedarse inconsciente. No conocía límites.

“En el ropero del cuarto que compartía con su abuela, en su casa de Mangomarca, San Juan de Lurigancho, hay una diminuta inscripción: Caradura vive en mí. Está escrita con tinta roja”, escribió el periodista Luis Miranda en una crónica para Somos.

Ruleta rusa

En la mañana del sábado 7 de junio de 1997, después de una noche de excesos en la habitación que había alquilado ‘Misterio’, en la cuadra 9 de la calle Mello Franco, en Jesús María, el líder de la Trinchera Norte extrajo su arma Taurus calibre 38, que había comprado hace un mes, sacó 5 balas, las tiró al suelo y dejó una en el tambor. Los otros miembros de la barra lo miraron asustados y aterrados; en su estado podía ocurrir cualquier desgracia.

Amenazó a todos. Quería saber quién era capaz de seguirle el juego con la ruleta rusa, pero nadie le hizo caso. Él, apuntó al estómago de un muchacho y disparó, no salió nada. Le pidieron que dejara el arma porque podía suceder un desastre.

No hizo caso.

Esta vez, ‘Misterio’, puso el arma contra sí mismo y, tal como hizo su gran amigo ‘Rukely’ un año antes, apretó el gatillo y la bala explotó contra su cabeza. Murió al instante.

Hoy, no hay seguidor del equipo crema que no conozca o no haya escuchado la historia del mayor barra brava de Universitario, su legado como fundador de la Trinchera Norte y su trágica muerte que, incluso, generó una obra teatral que luego sería llevada a la pantalla chica con los papeles estelares de Pietro Sibille como el barrista y Aldo Miyashiro como ‘Caradura’.

'Misterio' tuvo su serie basado en el líder de la Trinchera Norte. (Difusión)

