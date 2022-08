Congresista Freddy Díaz, denunciado por violación sexual, se allanó a impedimento de salida del país

Congresista Freddy Díaz.

El congresista Freddy Díaz junto a su abogada Kathy Cachay acudieron el último miércoles 3 de agosto a la Fiscalía de la Nación para que el legislador pueda rendir su declaración frente a la denuncia por violación sexual contra una de sus trabajadoras.

Según informó La República, la defensa del parlamentario ha informado que el congresista se allanará a la solicitud de impedimento de salida del país y que su patrocinado ya entregó su pasaporte a la Fiscalía.

“ Se puso a disposición del Ministerio Público desde el lunes e hizo entrega del pasaporte; e incluso para el impedimento de salida del país vamos a hacer el allanamiento correspondiente”, dijo Cachay.

A su salida del Ministerio Público, a las 2 pm., Freddy Díaz insistió en su inocencia, alegando que tiene madre, hermanas y una familia. Luego declaró a los medios de comunicación en medio de gritos de ‘¡violador!’ que hacían los transeúntes.

“En este momento ya he dado la declaración, lo que estamos haciendo es que se someta todas las pericias que corresponda. No hubo ningún tipo de violación, eso debe de quedar claro porque respeto a las mujeres, tengo una madre, tengo hermanas, tengo familia que son mujeres”, indicó el congresista.

TESTIMONIO DE LA PRESUNTA AGRAVIADA

Como se recuerda, Díaz fue acusado de violación sexual por una de sus trabajadoras. Esto habría ocurrido en la madrugada del miércoles 27 de julio, en el edificio José Faustino Sánchez Carrión, cuando bebían licor. Horas después la víctima se dirigió a la comisaría de San Andrés para denunciar al parlamentario por agresión sexual.

Además, en el programa Al Estilo Juliana, la mujer brindó sus declaraciones por intermedio de una amiga. En este audio manifiesta que nunca consintió nada y recalcó el daño ocasionado.

“Estoy convencida que este sujeto (Freddy Díaz) me ha hecho daño, que yo jamás le he consentido nada, ni le he coqueteado, ni le he dado indicios para nada. Quiero dejar en claro de que esto que ha pasado no es mi culpa y que yo jamás he consentido al señor nada, entonces no es justo y que haya aparecido ahorita, tengo miedo”, relató con una voz entrecortada.

FREDDY DÍAZ SEÑALA QUE FUERON RELACIONES CONSENTIDAS

La abogada del supuesto violador, Katty Cachay, señaló que fueron relaciones consentidas. Esto según la versión del propio legislador.

“Lo que él ha declarado es que han sido relaciones totalmente consentidas. Relaciones que no habrían sido realizadas el día de los hechos denunciados, sino en ocasiones anteriores y que se han repetido”, dijo la defensa legal en Canal N. Además, calificó que se trataría de una relación no formal entre el parlamentario y la trabajadora.

Por su parte, Cachay insistió en que se debe tener en cuenta que la víctima declaró que “no recuerda lo que ha pasado. Ambos estaban bajos los efectos del alcohol”, indicó para luego señalar que su cliente había empezado a ingerir vino desde horas antes cuando junto a sus compañeros de bancada se reunieron a celebrar la elección de Lady Camones como nueva presidenta de la Mesa directiva del Congreso.

Al ser consultada el caso en cuestión se trataba de uno de violación, Cachay dijo estar segura que no es así, “pero podría ser el caso de una mujer que acusa injustamente. En este caso la señorita no recuerda lo que ha pasado”. Incluso llegó a señalar que la acusación respondería a un intento de la supuesta víctima de ocultar una infidelidad.

INVESTIGACIONES

El viernes 5 de agosto, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial evaluará el impedimento de salida del país en contra del parlamentario. Esta medida fue solicitada por la Fiscalía de la Nación.

Cabe recordar que Díaz se presentó luego de 4 días a rendir sus manifestaciones, justificando su ausencia por el feriado largo de Fiestas Patrias.

VÍDEO RELACIONADO

Video de Freddy Díaz causa indignación por la forma que mira a su abogada|Video: Twitter Política El Comercio

SIGUE LEYENDO