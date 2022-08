Congresistas denunciados e implicados en casos de violencia contra la mujer

Congresistas ligados a violencia contra de las mujeres.

El Congreso de la República ha albergado entre sus curules a legisladores acusados de violencia contra la mujer y acoso sexual, mientras fungían como Padres de la Patria. El último de ellos, Freddy Díaz, quien fue denunciado el pasado 27 de julio por una trabajadora del Parlamento de haberla ultrajado sexualmente dentro del mismo Palacio Legislativo.

Desde el 2016, hasta la fecha, este poder del Estado se ha visto enlodado en denuncias de esta índole. A continuación, un recuento del lamentable accionar de cinco de ellos:

PERIODO LEGISLATIVO 2021-2026

Freddy Díaz – Congresista no agrupado

A puerta de celebrarse las Fiestas Patrias por el 201 aniversario de Independencia del Perú, una trabajadora del Congreso denunció a Díaz Monago, en ese entonces perteneciente a Alianza Para el Progreso (APP), por haber abusado sexualmente de ella.

La víctima confesó que se encontraba bebiendo alcohol con el congresista en el lugar de los hechos, hablando de temas laborales. Luego, perdió el conocimiento hasta las 4 de la mañana, momento en que despierta con signos de haber sido violentada sexualmente.

Tras la acusación, se dio a conocer que el parlamentario se encontraba en calidad de no habido, sin embargo, días después emitió un comunicado y se presentó ante el Ministerio Público a negar lo sucedido. Dicha institución solicitó que se le interponga una orden de impedimento de salida del país.

Según lo trascendido, existe un consenso en el Parlamento sobre la urgencia de que sea desaforado. En tanto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) asistió a la mujer para que pueda entablar la denuncia contra el parlamentario, y continúa brindándole el apoyo necesario.

Guido Bellido – Congresista de Perú Libre

En los primeros meses de este periodo legislativo (2021-2026), la parlamentaria de Avanza País, Patricia Chirinos, denunció que el entonces presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, la habría agredido verbalmente. “Me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me dijo directamente”, contó la congresista.

El caso fue llevado a la Comisión de Ética del Congreso de la República, sin embargo, no pasó a mayores. Por mayoría (10 votos a favor, 3 en contra y 0 en abstención) el grupo de trabajo decidió aprobar el informe de calificación que proponía declarar como infundado la denuncia contra Bellido Ugarte.

Según el informe, no se pudo comprobar si existió dicha agresión ya que en la declaración de los testigos dicen no recordar exactamente el hecho. Además, se señala que no se pudo escuchar la frase que configura la agresión.

Guido Bellido, congresista de la República.

PERIODO LEGISLATIVO 2016-2021

Yonhy Lescano – Excongresista de Acción Popular

En el periodo legislativo 2016-2021, se dio a conocer la denuncia que involucraba al entonces congresista de Acción Popular, Yonhy Lescano, en un presunto acoso sexual contra una periodista a través de mensajes enviados por Whatsapp. La mujer, María del Pilar Rivera, se reunió con el procurador del Parlamento y otros legisladores a quienes entregó la denuncia.

Lescano ha negado la acusación argumentando que forma parte una “conspiración del fujiaprismo”, que busca sacarlo del Parlamento. Además, se defendió diciendo que su celular había sido manipulado por terceros.

El también excandidato presidencial presentó una querella contra la periodista que la acusaba y el colega de esta, Erick Sánchez, ante la Corte Superior de Justicia de Lima, por lo que solicitó S/ 500.000 de reparación civil.

| Foto: Agencia Andina

Moisés Mamani – Excongresista de Fuerza Popular

A mediados de noviembre de 2018, Moisés Mamani fue denunciado por tocamientos indebidos a una aeromoza antes de partir en un vuelo entre Juliaca y Lima. El exlegislador de Fuerza Popular negó la acusación y arguyó que sufrió desvanecimiento producto de su diabetes.

“A mí no me bajaron por tocamientos indebidos sino por mi estado de salud, he sido el último pasajero en subir al avión, no hubo tocamientos ni nada por el estilo. (…) Nunca le he faltado el respeto a nadie”, dijo Mamani Colquehuanca, quien perdió la vida en agosto del 2020.

Moisés Mamani

Luis López – Excongresista de Fuerza Popular

A inicios del 2019, fue denunciado por la entonces congresista de su bancada Paloma Noceda de haberla tocado indebidamente, por lo que el pleno del Parlamento lo suspendió por 120 días, a propuesta de la Comisión de Ética.

Lejos de mostrar arrepentimiento, Luis López anunció que plantearía una denuncia por difamación contra Noceda.

Luis López Vilela

