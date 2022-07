Escándalo de racismo en un restaurante del famoso chef peruano Gastón Acurio en París: “No dejes entrar muchos africanos”

Todo sobre el escándalo de racismo en el restaurante de Gastón Acurio en Francia: “No dejes entrar muchos africanos”

Un video mostró una escandalosa escena de racismo y discriminación en un restaurante del famoso chef peruano Gastón Acurio en Francia, cuando se le impidió el ingreso a jóvenes afrodescendientes mientras otras personas ingresaban con normalidad al restaurante Manko París.

El hecho ocurrió el pasado sábado 16 de julio, cuando tres mujeres que cumplían el código de vestimenta implícito que exigía el lugar fueron rechazadas en la puerta del local , situado entre los turísticos Campos Elíseos y la Torre Eiffel, por decisión del guardia de seguridad.

Todo quedó registrado en historias de una de las agraviadas, que posteriormente fueron subidas a TikTok, en donde se viralizaron. Según se aprecia con claridad en el video, otros clientes ingresan sin ningún problema. En su relato, la joven denuncia que las “personas blancas” entraban con normalidad al restaurante, mientras ellas esperaban en la puerta sin entender que sucedía.

“Estoy impactada. Esto es real...”, lamentó una de ellas. “¡Pero si estamos vestidas de noche! ¡Esto es una broma! ¿Qué debería haberme puesto?”, agregó decepcionada al tener “su primera experiencia de racismo”.

La joven, que responde al nombre de usuario Tiguiidiallo en TikTok, escribió junto al clip el siguiente mensaje: “Mi primera experiencia de racismo en el restaurante Manko en París. Voy a dejar esto aquí y seguir con mi vida”.

El clip ya superó el medio millón de reproducciones y en los comentarios los usuarios de dicha red sociales se solidarizaron con los jóvenes.

PRONUNCIAMIENTO DEL PORTERO

Cuando creció el escándalo en redes, el portero fue despedido en el acto. Pero en su defensa, declaró que únicamente cumplía con las instrucciones de sus gerentes, quienes le pidieron rechazar la entrada de personas afrodescendientes.

“ Me dijeron sencillamente: ‘No dejes entrar muchos africanos ni a mucha gente del Magreb (norte de África). Si no se vuelve demasiado comunitario ’”, dijo en una entrevista a BFMTV. “Todos los africanos, los vas a rechazar bajo cualquier pretexto , ya sea porque calzan tenis o porque no llevan camisa”, añadió.

Por tal motivo, el guardia de seguridad les prohibió ingresar con la excusa de la vestimenta, mientras otras personas, incluso con atuendos más informales, seguían entrando sin reparo.

DISCULPAS DE MANKO

El local Manko Paris difundió un comunicado en el que lamentó lo sucedido con los jóvenes afrodescendientes. “Tras el incidente ocurrido el sábado por la noche en París, Manko pide disculpas. Manko respeta una carta de valores que aboga por la igualdad, el respeto, la tolerancia y la benevolencia para todos. Se tomaron las sanciones necesarias de forma inmediata y permanente”, expresaron.

Comunicado de Manko Paris.

Luego, en un diálogo con el diario El Comercio, Irzio Pinasco, CEO de Acurio Restaurantes, resaltó que la empresa “no tiene, ni ha tenido, política alguna con códigos o algún tipo de exigencia para ser bienvenido a un restaurante de una marca nuestra o, parcialmente nuestra [como es el caso de Manko]”.

En cuanto a lo hecho por el guardia de seguridad, dijo que pertenece a una empresa tercerizada y que actuó de una manera que “no está, ni estará nunca, dentro de una política nuestra”.

“Estamos trabajando muy de la mano de nuestro socio en Paris para aclarar todo este asunto a fondo y solo queda reafirmar que nosotros estamos completamente en contra de lo sucedido”, finalizó.

Sin embargo, las disculpas no calmaron el ánimo de los usuarios, que escribieron sus críticas: “Estas excusas no tienen ningún valor, no te arrepientes de los hechos sino del hecho de que hayan sido revelados”, “Racismo sin pretensiones. Estos actos son repetitivos. Esta no es la primera denuncia. ¡Olvidas que, en la era digital, la información no solo circula rápidamente sino que, además, nunca desaparece por completo! El mal este hecho. Lástima ver esto todavía hoy. Sería para evitar tener que disculparme constantemente”.

