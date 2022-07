Bruno Pacheco y las 4 revelaciones sobre actos de corrupción que podría traer abajo al gobierno de Castillo

Bruno Pacheco se entregó a las autoridades el pasado 23 de julio en horas de la madrugada, según reveló la Fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides, luego de estar prófugo por cerca de tres meses. Ante esto, grandes revelaciones han puesto en jaque al gobierno de Pedro Castillo

Como se recuerda, contra el ex secretario general de Palacio de Gobierno y ex mano derecha de Pedro Castillo, pesa una orden de prisión preventiva desde abril de este año. En dicho mes, el juez Manuel Chuyo, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, dictó la medida por 36 meses. Sin embargo, y pese a todas las investigaciones, se redujo la sanción.

Las declaraciones del exfuncionario del Estado, podrían complicar aún más la situación de Pedro Castillo, ya que él asegura que solo cumplía con órdenes del mandatario para cumplir por “lo bajo” estos diversos delitos que hoy lo ponen en la mira de la fiscalía.

Además, no ha dudado en nombrar al presidente como la “cabecilla” de una organización que estuvo liderando los presuntos actos de corrupción para realizar cobros de manera indebida y enriquecerse de forma ilícita.

A continuación presentaremos las 4 revelaciones de Bruno Pacheco ante la fiscalía que pondría en aprietos al presidente Castillo y su entorno familiar.

Bruno Pacheco declara ante la Fiscalía de la Nación. Foto: Agencia Andina

Ascensos en las Fuerzas Armadas del Perú

Bruno Pacheco afirmó ante la Fiscalía del país que sí se realizaron pagos “ilícitos” en los procesos de ascensos de las Fuerzas Armadas, según contó ante las autoridades, el ex secretario de Palacio de Gobierno habría recibido “presiones” para que se beneficiaran de manera ilícita al menos diez oficiales de la Policía Nacional de Perú (PNP), para que ascendieran a sus puestos a cambio de dinero.

Estos oficiales, según relató, le entregaron la suma de 20 mil dólares a cambio de conseguir dicho beneficio, añadiendo que el dinero habría pasado a través de los escoltas del presidente de Perú, Pedro Castillo.

Según contó Bruno Pacheco, la lista de los diez generales fue tramitada por los sobrinos del presidente: Fray Vásquez Castillo (actualmente prófugo de la Justicia) y Gianmarco Castillo Gómez.

| Imagen: Canal N

Los Niños en el Congreso

Según el diario La República, Pacheco indicó durante su declaración ante la fiscalía que hay 12 parlamentarios que coordinan con el jefe de Estado. Hasta el momento, por declaración de la investigada Karelim López, solo se conocía que los integrantes de la bancada de Acción Popular: Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Ilich López, Jorge Luis Flores, Darwin Espinoza y Elvis Vergara, eran los que tenían cercanía a Palacio de Gobierno.

A estas declaraciones, el exfuncionario del Estado, añadió que hay un trabajador muy cercado a Castillo conocido como “La sombra” quien sabe sobre las presuntas actividades ilícitas del mandatario, Pedro Castillo.

“Él cuida al presidente día y noche, siempre está a su lado, lo acompaña a todos sitios. Si hay un cajero debe ser él”, manifestó.

El exsecretario de la presidencia de Perú, Bruno Pacheco, uno de los hombres más buscados por un escándalo de presunta corrupción que salpica al mandatario Pedro Castillo, se entregó a la justicia tras permanecer prófugo más de 100 días, informó el martes la fiscalía.

Clandestinidad y escape

El ex secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, reveló que el presidente Pedro Castillo coordinó su fuga a través de, Beder Camacho, según informó el diario El Comercio.

De acuerdo al testimonio que rindió ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, liderado por Marita Barreto, el ex mano derecha de Castillo Terrones se mantuvo prófugo por casi cuatro meses gracias a órdenes del jefe de Estado.

Camacho ocupa actualmente el cargo de secretario general del Despacho Presidencial en reemplazo de Bruno Pacheco.

Ante estas declaraciones, Beder Camacho aseguró que se siente sorprendido, ya que él no tiene conocimiento de nada de lo expresado por su antecesor.

“Estoy sorprendido. No tengo nada que ver en la fuga del señor Pacheco. No tengo nada de que preocuparme […] Tengo la conciencia limpia y estoy presto a colaborar con la justicia porque no he hecho nada ilegal”, manifestó.

El alcalde distrital de Anguía, en Chota

José Nenil Medina, alcalde distrital de Anguía, en Chota, Cajamarca, fue sindicado por Pacheco Castillo durante sus revelaciones ante la fiscalía por ser el supuesto operador de la presunta red criminal que lideraría Pedro Castillo, cumpliendo funciones como un supuesto ‘cajero’.

VIDEO RECOMENDADO

Pedro Castillo anuncia un bono de S/ 950 para los docentes y auxiliares de educación.

SEGUIR LEYENDO