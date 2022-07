Falleció el investigador y exministro de Agricultura Carlos Amat y León a los 82 años de edad

Foto: @CIUPacifico.

El último viernes 29 de julio, Carlos Amat y León, destacado investigador, docente universitario y exministro de Agricultura, falleció a la edad de los 82 años.

Amat y León fue ministro de Agricultura en el gobierno de Alberto Fujimori, en 1990, y en el gobierno transitorio de Valentín Paniagua, del 2000 al 2001.

“En 1990 fue un equipo de consenso. Ingresamos con el flaco Juan Carlos Hurtado Miller, Gloria Helfer, Fernando Sánchez Albavera. La condición que le puse a Fujimori fue tomar el paquetazo el 8 de agosto para controlar la hiperinflación de 13,300% y la crisis financiera. Fue en plena época del terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA”, recordó Amat en una de sus últimas entrevista con Perú21.

SU FORMACIÓN

Considerado una de las mentes más lúcidas de la academia peruana, fue formado en la Universidad Nacional Agraria La Molina en 1970 como ingeniero agrónomo, y obtuvo una maestría en Economía en la Iowa State University (1973) y otra en Ingeniería Agrónoma en la University of Wisconsin-Madison, en donde también obtendría su doctorado en 1988.

En su trayectoria profesional se desempeñó como profesor emérito de la Universidad del Pacífico, donde fue decano de la Facultad de Economía en el 2007.

Asimismo fue nombrado miembro honorario del Colegio de Ingenieros y del Colegio de Economistas del Perú, y fue condecorado por su apoyo a la conservación de los recursos naturales de la Cordillera Azul por The Founders´Council of the Field Museum.

En su obra cumbre “El Perú nuestro de cada día: nueve ensayos para discutir y decidir”, Amat y León exploró en profundidad la heterogeneidad geográfica y cultural de Perú, el desarrollo de la civilización andina y la influencia de la cultura occidental en esta, con el objetivo de entender a nuestro país y poder vislumbrar su futuro.

Sus restos serásn velados hasta este sábado 30 a las 13:00 horas en la parroquia Santa María Reina de San Isidro, y a las 14:00 horas tendrá lugar el entierro en los Jardines de la Paz de Lurín.

Don Carlos Amat y León deja este mundo en un momento difícil que atraviesa el país por la inestabilidad y crisis política que ha generado el desgobierno del Poder Ejecutivo actual. Desde este medio expresamos las sentidas condolencias a la familia y amigos.

