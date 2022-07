Nacho Di Marco: “Tengo muchas granas de regresar a Perú, se extraña un montón” | ENTREVISTA

Nacho Di Marco regresó a Argentina para protagonizar ATV. (Foto: Instagram)

Nacho Di Marco llegó a Perú solo para un proyecto de 4 meses y se quedó por más de 3 años, haciendo grandes vínculos con los talentos nacionales y con miles de fans. Sin embargo, a principio del 2022 tuvo que decir adiós a nuestro país tras recibir una interesante propuesta en Argentina, protagonizar la segunda temporada de la exitosa telenovela ‘Argentina, tierra de amor y venganza’.

Aunque indica que está feliz de estar con sus compatriotas y familia, Nacho Di Marco confiesa el gran deseo que siente de regresar a nuestra tierra. Hecho que espera concretar tan pronto se libere de las grabaciones. Mientas tanto, solo se alegra viendo fotos y videos de aquellos momentos que vivió en Barranco, lugar que lo acogió por varios años.

Infobae conversó con el actor de 28 años y dio detalles de cómo se siente en esta nueva etapa, cómo se encuentra sentimentalmente y hasta del rumor que circuló un tiempo sobre una posible relación con Shirley Arica.

Nacho, ¿cómo te está tratando Argentina?

Bien, ya un poco más adaptado, son ya son varios meses que llevo acá. Todo bien hasta ahora felizmente. Estoy enfocado en las grabaciones de ‘Argentina, tierra de amor y venganza’, la segunda temporada de lo que fue una exitosa primera parte de una telenovela de época que se emitió en el 2019.

¿Para cuándo está previsto el lanzamiento de ‘Argentina, tierra de amor y venganza’ (ATVA)?

Mira, no nos quieren decir, estaba previsto para fines de agosto, pero están viendo por temas de programación a ver si lo estiran un poco más, porque ahora sale el programa de Marcelo Tinelli, y bueno, van a ver el rating que tiene, lamentablemente no nos dicen más. Todos esperamos que sea lo más pronto posible, pero aún no está confirmado, recién van a tomar la decisión.

¿Cómo llegó la propuesta de regresar a Argentina?

Bueno, en el mes de enero estaba cerrando los proyectos tenía, viendo más o menos lo que tenía para no quedarme en nada, viendo mi año laboral. Ya por ese mes, algo me decía que que no había ningún otro proyecto a puertas, que no me iban a llamar por ahora, a la par tenía unas ganas grandes de probar suerte en otro lado. Estaba feliz en Perú, pero con muchas granas de seguir abriéndome horizontes, por México por ejemplo.

Al ver que no había nada en Perú, surgió la oportunidad de hablar con mi mánager de Argentina y me contó que estaban en casting de la telenovela ‘Argentina, tierra de amor y venganza’. Sabía que había sido un producto exitosísimo, y bueno, dije hagámoslo. Fue muy rápido, hable con él un martes, viernes hice el casting y el lunes me llamaron, fue realmente muy rápido. Era una oportunidad de volver a ver mi país, mis amigos, trabajar con una productora que ya conozco y con un protagónico, eran muchas cosas que me decían que sí, que debía dar el dar paso. Hay que contemplar que tampoco tenía otro proyecto a la mano, por esas razones decidí irme de Perú a Argentina.

¿Hasta la fecha no hay ninguna oportunidad de regresar?

Por ahora no, igual yo tengo muchas ganas de ir, ya sea laboralmente hablando o para visitar. Por ejemplo, se estima que llega la nueva temporada de Brujas, en verano. Me encantaría regresar para promocionar la telenovela, y de pasó visitar a la gente, porque tengo muchos amigos allá. Tampoco he podido promocionar la cinta Cosas de Amigos (se estrenó el 21 de julio y continúa en cartelera), por las grabaciones, me hubiera encantado ir.

Nacho Di Marco en ATAV, detrás de cámaras. (Foto: Socios del Espectáculos)

¿No hay conversaciones para ningún proyecto?

En cuanto proyectos, no hay todavía.

Karina Jordán se casó, tampoco te diste un tiempo para ir a la boda...

Me perdí esa boda, me estoy perdiendo todo... yo la amo a Kari, a su novio (Diego Seyfarth), lo he conocido gracias a ella. Nos hemos juntado muchas veces en su casa. Son una pareja hermosa, son talentosos los dos. Eso me ha pasado mucho en Perú, la buena onda de la gente, el querer integrarte al saber que uno no es de allá y hacerte sentir en casa. Así me sentí allá.

Kari es muy profesional a la hora de trabajar, hubo días que el humor no es el mejor, pero ella siempre de buen ánimo, tirando para delante, generosa a la hora de trabajar, estoy agradecido y bueno, me perdí esa boda, le pedí perdón, pero por fuerza mayor no pude ir, porque estaba acá grabando.

Nacho Di Marco junto a Karina Jordán en Junta de Vecinos. (Foto: Instagram)

¿Tienes muy buenos recuerdos de Perú, no?

Sí, justo me estás agarrando unos días que estoy un poco nostálgico, veo fotos y videos que tengo de allá y obviamente, se extraña un montón. Esa cosa de vivir frente al mar, tener todo cerca. Estar en Barranco que es hermoso, puedes caminar y tienes todo a la mano. Yo estoy ahora en Buenos Aires, un lugar grande donde se pierde un poco eso, acá es otro estilo de vida, de estar siempre en carro. Además, acá en Argentina tampoco tengo esa fama que tenía allá, ya poco a poco se va ir dando.

Justo está en cartelera Cosas de Amigos, tu última producción en Perú...

Cosas de Amigos fue grabada antes de pandemia, fines de enero y principios de febrero del 2020, de hecho íbamos a estrenar en abril, pero pasó lo que pasó (la pandemia). Es un proyecto hermoso que me dio gusto que ya haya salido. Toca una temática que en Argentina ya se ha contado, pero que en Perú recién se toca, obviamente trae polémicas, pero también trae charlas que son necesarias.

Tu personaje es Julián, pareja del personaje de Bruno Ascenzo, ¿cómo fue esta experiencia?

Bueno, Julián es un chef reconocido, extravagante, open mind, con mucha actitud y va para adelante siempre. Nos hemos divertido mucho, el personaje es divino, todo un desafío. Yo ya había hecho papeles LGTB antes, me parece que lo importante es mostrar realidades, lo que sucede y que mucha gente no las ve o quiere ver.

Nacho Di Marco en Cosas de Amigos, junto a Bruno Ascenzo. (Foto: La Soga Producciones)

¿Consideras relevante tocar este tipo de temas en las producciones?

Totalmente, estamos hablando temas que suceden, claro que en base a la comedia en esta película. Pero estamos tocando un tema muy importante. A veces juzgan mucho y no entiende que es la vida del otro. Se indignan como si fuera su vida, y no es así. Es importante mostrarlo, el arte es para abrir mentes. Hay gente que acepta y otra no, pero contarlo es importante, el no contarlo no está bueno, es censurarlo.

¿Qué pasó con tu carrera de cantante?

Está ahí, estoy en una etapa más de formación que de lanzamiento. Voy a cantar en la telenovela, a través de mi personaje, pero aún no lo hago como Nacho. Ya llegará el momento, creo que en este aspecto voy despacito, poco a poco, sueño con cantar en una gran escenario, pero ya se dará.

¿ Estás soltero?

Sí lo estoy.

¿No te has comunicado con Catalina Vallejos (expareja)?

Con Cata hemos terminado en buenos términos. No te digo que seguimos hablando, pero sí tenemos contacto de vez en cuando porque ha quedado un cariño hermoso. Bueno, son caminos que a veces no puedes continuar, pero estamos muy bien. Ahora estoy enfocado en esta nueva etapa que es haber venido a Argentina.

Nacho Di Marco y Catalina Vallejos. (Foto: Instagram)

¿No hay nadie a la vista por ahora?

Yo te diría que no, porque no estoy pensando en una relación por ahora. Creo que no es el momento, tengo ganas de enfocarme al 100% en mi carrera, en mi familia y en mis amigos, pero igual uno nunca sabe y terminas involucrándote con alguien sin haberlo planeado.

Hablando de involucrar, se especuló un acercamiento con Shirley Arica, ¿pasó algo entre ustedes?

Sí, se me involucró con ella, hicimos un evento, pero nada. Ella tiene mucha llegada, así que creo que viene por ahí la cuestión, pero no pasa nada con Shirley.

¿Son amigos nada más?

Sí, bueno te diría conocidos porque la vi ese fin de semana y no he mantenido el contacto, pero súper bien, trabajamos muy bien aquella vez.

¿Cuál sería tu mensaje para los fans peruanos?

Les mando un gran beso. Ojalá pueda estar pronto por Perú, me encantaría regresar pero por motivos labores es complicado por ahora. Siempre los tengo presente. Envío muchos saludos.

