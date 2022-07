Joven trans logró cambiar su nombre en el DNI luego de una batalla legal y ahora se llama como su abuelo

Un joven trans de 23 años, proveniente de la ciudad de Piura, se mostró muy alegre y satisfecho, luego que el Reniec le permita cambiar sus nombres. Tras una larga lucha legal, el también ingeniero logró que la entidad del Estado le dé la razón y pueda acceder al cambio de su identidad.

Según revelo Juan, su abuelo falleció el año pasado durante la segunda ola por la COVID-19, ante esto, decidió que llevaría su nombre en honor a su segundo padre.

“Tuve todo el apoyo de mi familia, en pandemia nos unimos mucho más y les comenté que yo ya no me sentía cómodo al momento de presentar un DNI y que me digan que no soy yo”, señaló Juan Ramos Maza en declaraciones a América Noticias.

Agregó que tuvo que lidiar en los tribunales durante casi un año por el nombre que ahora lleva. Pese a todo esto, se siente muy satisfecho porque logró realizar uno de sus anhelos. Ahora, Juan se convirtió en la primera persona trans de Piura en cambiar el nombre de su DNI.

“Soy más que un trans, soy ingeniero y un chico tranquilo de buen corazón. Y así no (risas). Nosotros (los trans) somos mucho más que eso, deben conocernos”, señaló Juan Ramos Maza.

Precedente en la ciudad de Piura

El noticiero de América TV, quien difundió esta información, señaló que el caso de Juan Víctor es un precedente en la ciudad norteña de Piura. No obstante, actualmente en la región existen otras dos personas trans que vienen esperando un fallo a su favor para cambiar su nombre en el DNI.

Juan Ramos Maza finalizó explicando que el siguiente paso es cambiar el género de su DNI, ya que en el documento aparece como femenino.

¿Cómo puedo tramitar el cambio de mi nombre y apellido en el Reniec?

Requisitos para el cambio de nombre

- Primero se debe presentar una demanda firmada por el solicitante y su abogado.

- Luego una copia simple del DNI del solicitante.

- La partida de nacimiento.

- Cualquier documento que acredite el motivo justificado por el cambio o adición de nombre.

- Certificado de antecedentes penales.

- Certificado de antecedentes policiales.

- Certificado de antecedentes judiciales.

- Tasa judicial por ofrecimiento de pruebas (abonar en el Banco de la Nación).

- Cédulas de notificación suficientes (abonar en el Banco de la Nación).

Procedimiento a seguir

1. Presentar la demanda ante el juzgado correspondiente.

2. Se publica por edictos en el Diario Oficial ‘El Peruano’ y en el de mayor circulación o encargado de avisos judiciales del distrito donde se lleva a cabo el proceso.

3. Se da la audiencia de actuación y declaración judicial.

4. Una vez terminado, el juez dará una sentencia a favor o en contra.

5. La decisión será comunicada al Reniec para iniciar el cambio de nombre.

Recuerda que tener DNI es importante porque permite acceder a todos los servicios y beneficios del Estado. Es un derecho y un deber, dado de que se trata del único instrumento fiable de identificación, que tiene información actualizada: tanto los principales datos del ciudadano como su domicilio, su estado civil, su fotografía, su firma y sus huellas digitales.

