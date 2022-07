Mujer perdió parte de su intestino por una gasa que médicos le dejaron durante la cesárea

Madre de familia se encuentra postrada en cama luego de que le quitaran parte del intestino delgado. Video: Latina

Dora Romero, de 43 años, denunció que le dejaron una gasa en el vientre luego de ser sometida a una cesárea de su cuarto bebé en el hospital Cayetano Heredia. Durante el 30 de junio comenzó a sentirse mal, pero cuando decidió acudir al hospital no quisieron recibirla, por lo que su esposo la llevó a una clínica privada donde debieron extraerle una parte de su intestino delgado .

“Lo que pasa es que a partir del mes que me hicieron la cesárea empezó los dolores. Eran leves y cada vez que iban pasando los días se intensificaban más, ya eran más fuertes. Ahí es cuando el 30 de junio mi esposo me lleva de emergencia al Cayetano Heredia. Eran las 2 a.m., no me recibieron, me dijeron que solo era una presión alta, que al día siguiente podría acercarme a cualquier posta cerca de mi distrito. Como ya no aguantaba el dolor tenía que acudir a una clínica”, contó en diálogo a Latina.

Además, la agraviada precisó que en la clínica el médico que la atendió encontró un bulto extraño luego de realizarle una ecografía , por lo que la mandó a sacarse una tomografía, encontrando en los resultados que tenía gasa en su vientre, la cual se había adherido a su intestino delgado .

“Ya lo había perforado una parte del intestino delgado, lo cual ese mismo día tenían que intervenirme de emergencia. Me han sacado una parte del intestino delgado. Ahorita me encuentro postrada en cama. Lamentablemente, mi vida ha cambiado porque no puedo cuidar de mi bebe que tiene casi cinco meses y de mis niños que van al colegio. Todo ha sido un cambio total, yo también estoy lastimada emocionalmente porque no puedo hacer nada, estoy al cuidado de la enfermera 24 horas al día”, sostuvo.

Del mismo modo, la madre de familia -quien tiene cuatro hijos- resaltó que hasta la fecha ha gastado más de S/15.000. “Los gastos han sido demasiado inmensos con todo lo que he pasado. Aparte de la cirugía, los medicamentos, los pagos a la señorita enfermera que está las 24 horas del día, más la persona que me está apoyando en casa y otra persona que me ayuda con el bebé”, dijo.

Por su lado, el abogado de Dora Romero informó que el pasado 21 de julio interpusieron una denuncia por negligencia médica.

“También se va a interponer una denuncia ante la entidad competente Susalud contra el hospital Cayetano Heredia y todos los responsables. Además de seguir en la vía penal y civil para encontrar justicia en este caso”, mencionó.

CLÍNICA CLANDESTINA

Una joven murió luego de someterse a una liposucción en una clínica clandestina, en la ciudad de Iquitos. Se trata de Estefany Morayma Caman Villacorta, de 25 años.

Joven fallece luego de someterse a una liposucción en clínica clandestina. Foto: Andina

De acuerdo con América Noticias, la víctima llegó a una vivienda para someterse a la cirugía estética; sin embargo, el lugar y el personal que la atendió no tenían las garantías correspondientes para llevar a cabo una intervención tan delicada .

Fue durante la operación que la joven dejó de presentar signos vitales, en ese momento el médico y la enfermera que la atendían la llevaron a una clínica local con ayuda de un patrullero policial, pero los doctores solo confirmaron el deceso de Estefany Morayma .

“La muerte se produce en circunstancias que le están practicando esta operación en una casa, es decir, en un lugar improvisado, en una clínica clandestina”, detalló Santiago Cocha, encargado de investigar el caso. “Tenemos una persona detenida que estaba participando en la intervención quirúrgica. Ella no ha declarado por el momento”, añadió.

SEGUIR LEYENDO