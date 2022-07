María Grazia Gamarra contenta con su personaje en Al Fondo Hay Sitio. (Foto: Captura)

Antes que se estrenara la novena temporada de Al Fondo Hay Sitio se dio a conocer que María Grazia Gamarra formaría parte del elenco que se robó el corazón de miles de peruanos. Si bien, en la primera semana del estreno de la teleserie no se conoció su personaje, fue recién el pasado 15 de julio que dio vida a “Macarena Montalván”.

Luego de su debut, la actriz aseguró que siente que es un “regalo” el que la hayan convocado para ser parte de la producción nacional. “Estoy súper contenta. Para mí es un regalo poder formar parte de Al Fondo Hay Sitio. Es la serie del Perú y toda la gente está súper conectada. Poder verme ahí con todo el lenco es una emoción gigante”.

En otro momento, María Grazia Gamarra no dudó en elogiar a su compañero Erick Elera luego de las primeros capítulos donde se ha visto que los dos tienen personajes que se relacionarán en un futuro. Hasta la fecha, Macarena y Joel aún no han entablado una amistad, pues él considera que ella es ‘pituca’ y no quiere ser su amigo.

“Te juro que a Erick lo veo y no se me pasa por la cabeza una escena triste. Es puro chongo. Erick es súper amable, simpático y ha sido bacán porque todo fluye. Estoy contenta de verme ahí. Estoy cansada por el ritmo, pero es lindo de poder trabajar y más haciendo lo que a uno le gusta”, dijo para las cámaras de + Espectáculos.

Finalmente, señaló que espera que su papel sea aceptado por los televidentes. “Es un personaje súper bonito y espero que la gente lo quiera porque es una chica súper simple. Es una chica súper aterrizada y a la pobre le pasa de todo”.

María Grazia Gamarra elogió a Erick Elera tras estrenarse sus primeras escenas juntos en Al Fondo Hay Sitio. (VIDEO: América TV)

