David Guetta en Lima: precio de entradas, zonas, fecha y mucho más sobre su concierto en Perú

David Guetta realizará un concierto en Lima este 31 de diciembre. (Foto: Instagram/@davidguetta)

Ya es oficial. El DJ francés David Guetta, uno de los exponentes más populares del panorama electrónico internacional, ofrecerá un concierto en Lima este 31 de diciembre en Arena Perú para celebrar la llegada del 2023. Así lo anunció Teleticket, plataforma oficial de venta de entradas, a través de sus redes sociales.

El artista de 54 años, que cuenta con más de 45 millones de discos vendidos alrededor del mundo, pisará tierra nacional para cantar sus grandes éxitos, entre ellos “When Love Takes Over”, con vocales de Kelly Rowland; “Titanium” con Sia; “Sexy Bitch” con Akon; “Hey mama” con Nicki Minaj; entre otras grandes producciones musicales.

Cabe resaltar que, recientemente, David Guetta ha estrenado su nuevo sencillo denominado “Family Affair (Dance for me)”, que cuenta ya con más de 140 mil reproducciones en YouTube. Esta nueva pieza es presentada en cada uno de los conciertos este 2022, y no sería extraño que también se escuche en Perú.

Además, durante el último año, Guetta también ha lanzado una impresionante colección de grandes éxitos, incluyendo “BED” con Joel Corry y RAYE; y “Love Tonight”, ambos han alcanzado más de 550 millones de streams globales combinados.

David Guetta en Lima. (Foto: Teleticket)

PREVENTA

Las entradas para ver a David Guetta en concierto estarán disponibles en pre-venta el 22 y 23 de julio a partir de las 9: 00 a.m. en la plataforma digital de Teleticket. Recuerda que esta etapa es exclusiva para clientes Interbank, quienes obtendrán un descuento especial del 15%. La venta general todavía está por confirmarse.

PRECIO DE LAS ENTRADAS

Hasta el momento, Teleticket no ha mencionado los precios para el concierto de David Guetta en Arena Perú Explanada Olguín, recinto ubicado en el distrito de Santiago de Surco. Se espera que la plataforma brinde más información en las próximas horas.

¿CÓMO COMPRAR LAS ENTRADAS?

1. Ingresa a la página web de Teleticket o haciendo clic AQUÍ.

2. Crea tu cuenta de usuario. Te pedirán una contraseña y tus datos personales, al igual que tu correo electrónico vigente.

3. Confirma tu registro entrando a tu correo y luego retornarás a la página de Teleticket.

4. Con tu cuenta creada, será momento de ingresar a Teleticket y buscar el evento de tu preferencia, en este caso el de David Guetta. Si la preventa de entadas es a las 9:00 a.m., debes de ingresar mínimo 10 minutos antes y hacer la cola virtual para que te asignen un lugar en la compra.

5. Cuando tengas tu lugar en la cola virtual, solo queda esperar. Apenas llegue tu turno, ingresarás automáticamente al evento y te saldrán las zonas del evento y los precios.

6. Selecciona tus asientos y la zona donde deseas estar > reservar asiento > comprar. Aquí tendrás que ingresar los datos de tu tarjeta.

7. Al finalizar te saldrá que la compra ha sido realizada e inmediatamente tus tickets o boletos de entrada estarán en la parte de “MIS E- TICKETS”. Corrobora que estén ahí y listo ya tienes tu entrada asegurada.

SEGUIR LEYENDO: