¿Qué pasó con Luz María? Desde Ecuador la denuncian por copiar canal de YouTube

Las plataformas digitales han permitido que se den a conocer un gran número de creadores de contenidos que han organizado comunidades que tienen gustos en común. Estos realizan publicaciones constantes para tener mayor alcance y llegar a más personas en distintas partes del mundo.

Con la llegada de la pandemia, muchos cibernautas encontraron una distracción en videos que se compartían en la popular red social Tiktok. Fue en este sitio, anteriormente conocido como Music.ly, en el que se viralizó unos clips donde se mostraba a una mujer que denominaron “la empresaria millonaria”, porque sus actuaciones en historias de reflexiones le permitían mostrar personajes que empoderaban a la figura femenina, sin que su tamaño o edad sea un impedimento.

Este fue el inicio de su popularidad. Aquellos interesados en saber más sobre ella llegaron a YouTube, donde encontraron un canal con el nombre de “Luz María”. Aunque algunos creyeron que era el nombre de la artista, esa afirmación no es cierta.

¿QUIÉN ES LUZ MARÍA?

La persona que vemos en las grabaciones se llama María José Villavicencio, una ciudadana ecuatoriana, que ingresó al mundo de las redes sociales con el canal de reflexiones mencionado, el cual fue creado en agosto de 2021 y lo produce SK Medios.

Esta personalidad de Internet debutó en octubre del mismo año, en un video titulado “Se burlaron de ella por su estatura pero la vida les dio una lección” . Hasta la fecha acumuló más de 6 millones de reproducciones.

¿QUÉ PASÓ CON LUZ MARÍA?

La también influencer se ha visto involucrada en una denuncia realizada en México. En esta la acusan por incumplir contratos, además de los delitos de fraude y robo.

Este no es el único escándalo en el que aparece su nombre. En medio de lo ocurrido, desde Ecuador se presentó una nueva afirmación que deja entrever las buenas prácticas de la youtuber.

¿POR QUÉ CANCELAN A LUZ MARÍA?

Basta con revisar sus cuentas oficiales para encontrar una serie de comentarios que reflejan la indignación de los fans que esperaban conocerla, además de criticas lo que presuntamente habría cometido en tierras mexicanas. Sumado a ello, la consideran como “copiona” y “desleal” por las recientes declaraciones emitidas por sus excompañeros.

Para explicar el contexto de lo que está sucediendo en Ecuador, primero tenemos que aclarar que el canal de YouTube donde se dio a conocer Maria José se llama “Luz María” , y no hace referencia a una persona. En abril de 2022, la actriz creó junto con Ecuamedios otra plataforma con el nombre “Luz María historias de vida” .

Los actores que forman parte del primer proyecto se reunieron para hacer unas aclaraciones, ya que se han visto afectados por las acciones de su excompañera. Pablo Sánchez, una de las figuras más conocidas del canal, declaró lo siguiente en una transmisión en vivo:

“Hace unos cuatro meses ella dejó de trabajar con nosotros (SK Medios) para ir con Ecuamedios, otra productora. Cuando ella se va, junto a tres actores de aquí, copia expresamente el nombre de nuestra página y también la marca personal. En su momento no dijimos nada porque no queríamos armar polémicas, pero ya desde ese tiempo, María José no trabaja con nosotros”, sentenció.

