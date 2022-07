Gianluca Lapadula: la estrategia que planea Cagliari para contratar al delantero peruano

Gianluca Lapadula tiene contrato con el Benevento hasta mediados del 2023. | Foto: Getty Images

Gianluca Lapadula no viene atravesando un buen momento a nivel personal. Y es que recientemente fue afectado de COVID-19, con lo cual tuvo que ausentarse de la pretemporada que el Benevento tiene en Cascia. Sin embargo, la intención del delantero es salir y la opción más clara que tiene es la del Cagliari, aunque no puede ficharlo por un peculiar motivo y ya planea una estrategia para sumarlo a sus filas.

Lo que sucede es que el atacante del conjunto ‘sardo’, Joao Pedro, no está por la labor para quedarse luego de consumar el descenso a la Serie B. Sin embargo, su venta no parecer ser sencilla. Entre el Galatasaray y el Torino asoman como posibles destinos, aunque por el momento no ha habido una propuesta seria por el brasileño nacionalizado italiano. Ante esta situación, deberá vender al exSantos para hacerle un sitio.

“Cagliari sabe que debe moverse rápido en el mercado de fichajes y Lapadula sigue siendo la opción número uno. Pero el club debe en los próximos días vender a Joao Pedro al Torino y con ese dinero pagar dos millones de euros por el pase del atacante de la selección peruana”, comunicaron desde el medio Mondo Udinese del prestigioso diario La Gazzetta dello Sport.

Pero no sería el único jugador en el que está interesado el cuadro ‘rossoblu’, sino también pretenden al zaguero Federico Barba del mismo Benevento. “Cagliari quiere a Lapadula y al defensa Federico Barba, a ambos los considera puntales para armar el once titular que peleará por volver a la Serie A. Todo depende de qué tan rápido realice las ventas de dos o tres futbolistas e inmediatamente las negociaciones se llevarán a buen puerto”, añadieron.

El delantero acabó como goleador del Benevento con 13 dianas en 24 partidos. | Foto: Benevento

En el caso del peruano, es la prioridad para el director deportivo del Cagliari, Stefano Capozucca, pero también se especifica que las pretensiones, tanto de la escuadra de Campania y del propio seleccionado peruano no son asequibles. De acuerdo con dicho medio europeo, el club actual de Lapadula quiere 2.5 millones de euros para soltarlo, una cifra bastante alta tomando en cuenta que su contrato vence en un año (mediados del 2023). Además, el delantero no pretendería bajar su sueldo que superaría el millón y medio de euros al año.

Ahora, la dirigencia ya piensa en un plan B en caso de que no llegue a un acuerdo por el traspaso de Gianluca. Se trata del rumano George Puscas, delantero del Pisa, pero que estuvo cedido la última temporada en el Reading de la Championship inglesa.

ACTUALIDAD DE LAPADULA

Por lo pronto, ‘Lapa’ viene haciendo cuarentena en su hogar por la infección del coronavirus que tuvo luego de disfrutar unas merecidas vacaciones. “Gracias a todos por los muchos mensajes que me han enviado. Por suerte estoy bien, no tengo síntomas. No vemos pronto en la cancha”, expresó el artillero de 32 años en su cuenta de Instagram.

Foto: Instagram.

Y es que Lapadula ha gozado días libres junto a su familia luego de acabar la temporada con el Benevento, con el que no pudo alcanzar el retorno a la Serie A. y tras la derrota de Perú en el repechaje Qatar 2022. Primero estuvo en Cusco, donde disfrutó de la gastronomía y de los paisajes que ofrece esta mística ciudad. Luego partió a Lima para acudir a la presentación de un libro que lanzó sobre su autobiografía.

Finalmente, para cerrar este momento de distracción, viajó junto a su familia a Saint-Tropez, una ciudad francesa en donde se conoció que contrajo el famoso virus. Por ello, mientras se encuentra aislado en su casa, aguarda las novedades para definir su futuro. No ha sido parte de la pretemporada en estos primeros días, por lo que se espera que pueda definirse lo que ocurrirá en los próximos días.

SEGUIR LEYENDO