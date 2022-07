César Nakazaki no descarta que Pedro Castillo esté detrás de las amenazas contra Karelim López

Abogado de Karelim López brindó una entrevista en donde no descartó que presidente del Perú estaría involucrado en nuevo atentado contra su patrocinada.

El último lunes, el abogado César Nakazaki brindó una entrevista al programa “24 Horas” de Panamericana TV, en donde habló sobre las nuevas amenazas de muerte en contra de su patrocinada Karelim López, quien se ha acogido a ser colaboradora en las investigaciones de actos de corrupción que involucrarían al presidente Pedro Castillo.

Como se recuerda, la empresaria recibió una carta con 3 balas en donde le dicen que ella y sus hijos están en peligro y que pronto les llegará la muerte.

El letrado no descartó que detrás de estas amenazas este el jefe de Estado, ya que dentro de sus hipótesis él es el único perjudicado al conocerse que la fiscalía corroboró que lo dicho por López sobre los locales en donde se habría realizado la tesis falsa del mandatario es cierto.

“En estas condiciones del penal no sería lógico pensar que Zamir villaverde este detrás de este atentado. El fin de semana, la noticia fuerte ha sido que la fiscalía ya encontró en las computadoras que fueron frutos del allanamiento en los locales que Karelim López, señaló donde se habría hecho la tesis falsa de Pedro Castillo, hoy aparece en la mañana, esta amenaza. Entonces mi primera hipótesis, obviamente es la sospecha del presidente, es únicamente por ese detalle , ya que Karelim López no tiene que dar una declaración, estos días no hay una información nueva que ella haya brindado”, explicó Nakazaki.

César Nakazaki pide medidas de seguridad para su defendida, tras amenazas de muerte.

Luego de estas declaraciones, aseguró que no teme que el mandatario tome acciones legales en su contra, porque él se basa es una hipótesis real que en toda investigación siempre se da como manejo de la información.

“El tema es muy concreto, yo me baso en lo que el fiscal de la Nación acogió como tesis y es evidente que si el objeto de investigación llega a la más alta esfera del poder siempre tiene que estar bajo sospecha, así es que vuelvo a reiterar que hoy el ministro del interior debe garantizar las medidas necesarias”, manifestó.

“ Lo difícil que es que por primera vez se investigue criminalmente a un presidente en ejercicio , porque siempre se ha investigado a expresidentes, tengo experiencia en ese tema, pero ahora es muy distinto investigar un presidente porque quién te tiene que dar la protección es la policía y quién es el jefe supremo de la policía y hace un mes cuando se llaman los locales para investigar sobre la tesis las primeras reacciones fue descabezar a la policía de lavado de activos. Por eso mi esperanza está que el actual ministro del interior tiene que asumir el compromiso de su trayectoria profesional para garantizar que esto se corrija”, enfatizó.

Sobre las nuevas investigaciones tras las amenazas de muerte que ha recibido Karelim López, el abogado señaló que espera los nuevos informes de la fiscalía y que han solicitado que se refuerce la seguridad en la vivienda de su patrocinada.

“La policía de lavado de activos, que es la que está a cargo de la medida de protección ordenada por la fiscalía, es la que ahora debe de realizar un informe especial con las pesquisas que realicen y de igual manera la sección de criminal de la comisaría de Breña que también se ha sumado a esta investigación. Estamos esperando los próximos días para conocer su informe”, dijo.

Karelim López junto a su abogado César Nakazaki en el Congreso.

“Estamos pidiendo reforzar el sistema de seguridad, sobre todo el de las cámaras que están cerca a la casa de Karelim López, tengo entendido que el propio jefe de lavado de activos ha ido por la tarde a la casa de mi patrocinada para reforzar las medidas de protección”, agregó.

