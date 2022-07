Melgar: el ‘Dominó’ entre los cinco mejores equipos de América por campaña en Liga 1 y Copa Sudamericana

Melgar es el único representante peruano en torneos internacionales este año. | Foto: EFE

Melgar de Arequipa está viviendo, probablemente, uno de sus mejores momentos a nivel deportivo en sus más de 100 años de vida institucional. Fue ganador del Torneo Apertura de la Liga 1 2022 y viene de clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana luego de eliminar a Deportivo Cali. Estos acontecimientos han provocado que el ‘Dominó’ sea elegido entre los mejores equipos del continente.

El portal estadístico, SofaScore, elaboró una lista en donde seleccionó a diez clubes de Latinoamérica y ahí se encuentran los ‘rojinegros’, en la cuarta casilla con 6.95, superando a otras grandes entidades como Palmeiras (5° con 6.95), Colo Colo (6° con 94), Boca Juniors (7° con 6.93) y Racing Club (10° con 6.90)

De hecho, en la primera ubicación está River Plate, que a pesar de que se quedó fuera de la Copa Libertadores a manos de Vélez Sarsfield (0-1 en el global), se ubica como líder con un puntaje de 7.02. Le sigue Atlético Mineiro con 6.97 por su pase a los cuartos del mismo certamen (superó 2-1 a Emelec) y luego está Flamengo con 6.96, que dejó fuera a Deportes Tolima por un estrepitoso resultado de 8-1.

“¡Según las estadísticas, estos han sido los mejores 10 clubes de Latinoamérica en la Temporada 2021/22!”, se lee en la publicación que dicha empresa dio a conocer en sus redes sociales. En esa línea, el resto de los cuadros que figuran en la nómina son Ñublense (8° con 6.91) y LDU de Quito (9° con 6.91).

Ránking de SofaScore en Latinoamérica con Melgar entre los mejores equipos.

Ahora, estas cifras se basan en cuanto al rendimiento que ofrecen estos equipos a lo largo de sus partidos, tanto a nivel de sus respectivas ligas, como en las competencias internacionales. En el caso del elenco arequipeño, obtuvo un 6.91 en el último duelo ante el conjunto ‘azucarero’ del Monumental de la UNSA. Mientras que en la ida en Colombia, consiguió un 7.06.

DESEMPEÑO EN LA SUDAMERICANA

En sí, toda la participación de los ‘mistianos’ en la Sudamericana ha sido más que resaltante. Superaron la etapa previa ante Cienciano del Cusco (2-1), que les permitió acceder a la fase de grupos. Ahí terminaron en el primer lugar tras hacer 12 unidades, las mismas que ‘La Academia’, pero con mejor diferencia de goles, la cual les dieron el pase a los octavos de final ante el combinado caleño con el resultado ya conocido.

Melgar 2-1 Deportivo Cali: resumen y goles de la clasificación peruana a cuartos de Copa Sudamericana 2022. (Video: ESPN).

GANADOR DEL APERTURA

Del mismo modo, en el plano local, su rendimiento ha sido más que excepcional, aunque no con mucha facilidad, ya que el título del Torneo Apertura lo obtuvieron recién en la última fecha. El empate ante Alianza Atlético en Sullana no fue un impedimento para puedan adjudicárselo, pese al triunfo de Sport Huancayo ante Sport Boys en Villa El Salvador.

Los ‘characatos’ acabaron como líderes tras alcanzar 41 puntos, tan solo 1 más que el ‘Rojo Matador’ y 3 más que Sporting Cristal, que se despidió del campeonato semanas antes.

Melgar se adjudicó el Torneo Apertura 2022. | Foto: Liga 1

TRABAJO DE NÉSTOR LORENZO

Pero todos estos logros no han sido posibles si Néstor Lorenzo no hubiera hecho una gran labor con el plantel. Tomó al equipo para dirigir el 2021, temporada en la que culminaron quintos en la Tabla Acumulada. No obstante, en la Sudamericana también cumplieron con un desempeño notable. Quedaron segundos con 10 puntos, a 5 del líder Atlético Paranaense, que fue el que pudo clasificar por las bases de la competencia.

De esta manera, el trabajo del DT sedujo a los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), que optaron por contratarlo tras rescindir el contrato a Reinaldo Rueda luego de no haber logrado la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Por ello, Lorenzo ahora pensará en la próxima cita mundialista, aunque dejó un gran plantel para su sucesor, Pablo Lavallén.

