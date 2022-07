¿Qué pasa si tengo mi licencia de conducir vencida?

Conoce todos los datos que debes saber si eres un conductor frecuente en el país.

La licencia de conducir, también denominada brevete, es un documento oficial que es otorgado únicamente por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Este autoriza al titular para que este pueda conducir su vehículo de transporte terrestre a nivel nacional. Actualmente existen 10 tipos de permisos para carros y motorizados, ya sea para uso personal o comercial, que puede trasladar solo a pasajeros o mercancías.

En las siguientes líneas te compartimos una serie de datos importantes que debes conocer si es que tu licencia ha vencido o si estás próximo a solicitarlo. Presta atención a estos datos informativos:

¿CUÁNTO TIEMPO SE PUEDE CIRCULAR CON LA LICENCIA VENCIDA?

En el mes de junio de 2022 se dio a conocer la ampliación para el uso del brevete vencido para circular en el país. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones publicó un cronograma para mostrar las fechas, además de fijar el plazo que los titulares tienen para revalidar dicho documento.

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2018-07-18 18:12:12Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com%@��7

- Las licencias de tipo A II–b , para microbuses o minibuses de máximo 6 toneladas de peso, que hayan vencido entre el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de agosto de 2022, se podrán usar hasta el 31 de agosto.

- Para el caso de las licencias A III–a (para minibuses urbanos, interurbanos, panorámicos y articulados) con fecha de caducidad entre el 1 de enero de 2020 y el 29 de setiembre de 2022, la extensión será hasta el 30 de setiembre 2022.

- Aquellos brevetes de tipo A III-b , (para conductores de remolques, grúas, buses de carga, plataformas, barandas y volquetes), que vencen entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de octubre de 2022, tendrán una prórroga hasta el 31 de octubre de 2022.

También te puede interesar | 10 datos curiosos que no conoces de tu DNI

¿Qué pasará con las motos y mototaxis? En estos casos se ampliará hasta el 31 de diciembre de 2022 la validez de las licencias de conducir de la clase B (motos y mototaxis), cuya fecha de vencimiento se ubique entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de julio de 2022.

MTC amplió vigencia de licencias de conducir profesionales y de motos

¿QUÉ PASA SI NO REVALIDÉ MI BREVETE PERÚ?

El proceso de revalidar lo puedes hacer sin dar el examen práctico de manejo. Pero si te pasaste de la fecha para hacerlo, es probable que debas hacer el trámite desde cero, eso quiere decir que tendrás que pasar por todas las evaluaciones que son requisitos para solicitar la licencia de conducir.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE RENOVAR LA LICENCIA?

Las licencias de conducir tienen una vigencia determinada. Al expirar, deberás solicitar una revalidación para poder volver a manejar. Es importante porque es una de las formas con las que puedes comprometerte con el cumplimiento de las normas que rigen en todo el país para velar por la seguridad vial.

Licencia de conducir.

¿CÓMO RENOVAR MI BREVETE VENCIDO?

Todos aquellos que deseen renovar la licencia de conducir deben tomar en cuenta estas condiciones:

No estar suspendido o tener la licencia retenida; no contar con sanciones o multas pendientes de pago; y no estar privado del derecho a conducir. Conoce los requisitos para obtener el brevete:

1. DNI, Tarjeta de identidad, Carné de solicitante, Asilado (original y vigente) o Carné de Extranjería (original y copia).

Aquellos que no sean nacionales, deben presentar una fotografía tamaño pasaporte con fondo blanco.

2. Brevete vencido o por vencer, además de tener el examen médico aprobado.

3. Examen de Reglas de Tránsito aprobado en un Centro de Evaluación (esto no se exige para la Clase A Categoría I).

4. El costo del trámite es S/ 6.80 (con el código 1601 por licencia electrónica) y S/ 14.80 (con el código 1602 por licencia física).

Licencia de conducir.

Existen dos formas para solicitar la renovación del brevete.

- La revalidación online está disponible solo en Lima. Ingresar a la plataforma oficial, selecciona la opción “Revalidación”, ingresa tu número de DNI y acepta la declaración jurada que indica que cumples con los requisitos. Selecciona el lugar de recojo en una de las oficinas del MTC. Imprime tu constancia, la cual deberás mostrar para el retiro del documento. La emisión demora entre 24 y 48 horas desde que presentaste la solicitud.

Desde el momento que recibes tu licencia, vuelves a estar apto para conducir.

- Renueva tu licencia de manera presencial: realiza el pago por derecho a emisión, solicita la revalidación en una sede del Centro de Emisión de Licencias. Llena el formulario y declaración jurada con tus datos. Aproximadamente, te lo entregarán en 20 minutos, pero este tiempo puede variar de acuerdo a la demanda de los registros.

Ahora tu brevete digital lo obtendrás el mismo día que realizas el trámite.

¿CUÁL SON LAS SANCIONES POR LA LICENCIA VENCIDA?

Recuerda, manejar con la licencia vencida es una falta considerada como “Muy Grave” y sancionada con una multa. Existen tres categorías, divididas de la siguiente manera:

Cabe resaltar que para este 2022, el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) es de S/ 4,600.

La primera vez: S/ 207.50 (5 % de la UIT) + S/ 50.00 por cada mes transcurrido desde la fecha de vencimiento.

La segunda vez: S/ 1,245 (30 % de la UIT) + S/ 50.00 por cada mes transcurrido desde la fecha de vencimiento

La tercera vez y más: S/ 2,490 (60 % de la UIT) + S/ 50.00 por cada mes transcurrido desde la fecha de vencimiento + inhabilitación por 1 año para obtener licencia de conducir.

Seguir leyendo