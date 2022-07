Precios de alimentos agrícolas presentan alzas de hasta 205% del precio registrado en mayo

Pese a la reducción de precios, el coste de los productos agrícolas sigue siendo más caro que en meses anteriores. | Foto: REUTERS/Daniel Becerril

Los gremios de transportistas van en su cuarto día de paro, el cual fue anunciado la semana pasada. Así, el fin de semana, los mercados mayoristas de Lima presentaron un sobre stock de productos e incluso redujeron sus precios. Sin embargo, estos siguen siendo superiores a los presentados en el mes de mayo. El alza de precios llega hasta los 205.5%.

El último reporte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú (Midagri) señaló que esta semana sí ingresaron una menor cantidad de productos procedentes del interior del país al Gran Mercado Mayorista de Lima. El día de ayer ingresaron 6,527 toneladas de productos, lo cual es un 9.8% menos con respecto a las 7,232 toneladas promedio que ingresaron en los últimos cuatro jueves. Por ejemplo, en el caso de la papa, llegaron 1,335 toneladas, una merma de 32.5% con respecto a las 1,968 toneladas recibidas en promedio en las anteriores cuatro semanas.

Debido a esto, muchos comerciantes se vieron obligados a reducir sus precios para asegurar la venta de sus productos. La razón de esto sería el sobre stock que hubo durante el fin de semana. Según César Santisteban, director general de Estadística del Midagri, la reducción a los volúmenes de alimentos agrarios de ayer y los últimos días eran previsibles, puesto que los mercados mayoristas en Lima se abastecieron ante el temor generado por los anuncios de paro de transportistas.

Los reportes del ministerio sí certifican que hubo una reducción en los precios, pero estos siguen siendo superiores a los registrados en el mes de mayo, en promedio. Por ejemplo, en el caso de la papa amarilla, la cual se redujo ayer a S/ 3.16 el kilo, de los S/ 3.28 que costaba el martes; aún sigue teniendo un precio 69.39% superior a los S/ 1.83 que exhibía como promedio en mayo.

El producto más caro es la papa huamantanga, que el día de ayer se vendía a un precio de S/ 2.20, frente a los S/ 0.72 por kilo que registraba en el mes de mayo. Esto representa un aumento del 205.5%. A esta le sigue el olluco largo, que ayer se vendía a S/ 2.23 el kilo, siendo este precio un 92.24% más alto que en el mes pasado. Por otro lado, el del ajo también se vende a un 70.6% más caro que el mes anterior.

Los precios de la canasta básica familiar siguen elevados en el Perú. Foto: Andina

PARO PROVOCARÍA DESABASTECIMIENTO

Cuando el paro inició, la Convención del Agro Peruano (Conveagro) alertó que si esta paralización de servicios se extiende más de tres días, los alimentos en Lima podrían empezar a escasear. Actualmente están en su cuarto día.

“Vamos a pasar a una paralización indefinida y, de acuerdo a lo que hemos acordado con nuestras bases, mientras no se firme el decreto supremo o el Congreso no nos dé la ley, no se va a poder levantar el paro, ya que nuestra situación es muy crítica porque estamos en una posición de quiebra”, dijo Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de Carga Pesada (UNT), a un medio local.

Los transportistas sostienen que el Estado no ha brindado una solución para atender sus demandas, relacionadas con los altos costos de operación y combustible que vienen asumiendo, el pago de peajes, entre otros.

Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, señaló que en los primeros días del paro no se observaría una menor oferta de productos.

“Si el paro tiene una duración de hasta tres días, a partir de ahí empieza la afectación, y en 10 días Lima estaría sin alimentos”, manifestó Cárdenas.

Es importante mencionar que la Unión Nacional de Transportistas de Carga Pesada (UNT) calculó que la paralización sería de 10 días.

