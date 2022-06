Congreso citó al Ministro de Salud por la compra de S/2,4 millones de medicamentos inservibles

Jorge López, ministro de Salud. | Foto: Minsa

Tras la denuncia realizada por El Comercio, sobre la compra de S/2,4 millones de medicamentos no son aptos para el consumo humano entre 2019 y 2021, la Comisión de Salud del Congreso de la República decidió citar al ministro de Salud, Jorge López Peña, para el martes 28 de junio a las 11:00 a.m.

El presidente de la comisión, el congresista Hitler Saavedra, envió un oficio al ministro el día de ayer, donde le adjunta un listado de cinco preguntas. En estas, le pide informar sobre las medidas que ha tomado su sector al respecto. También le solicitan precisar a cuántos pacientes se les distribuyeron estos fármacos.

Además, también se le pregunta por la situación del Consejo Nacional de Residentado Médico (CONAREME), el proceso de admisión de especialidades médicas y sobre la distribución de plazas de admisión de residentado médico este año.

Se recuerda que la investigación periodística reveló que entre 2019 y 2021, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), adquirió 20 lotes de medicamentos que no son aptos para el consumo humano.

En una entrevista con TV Perú Noticias, del lunes 21 de junio, el ministro Jorge López aseguró que su sector está investigando la adquisición de estos fármacos y que Digemid emitirá un descargo sobre el tema.

“Si un medicamento no es aprobado por la Digemid no puede salir a circulación, y si lo hace, tiene que ser retirado del medio. Tenemos que ver de quién ha sido la responsabilidad [en la compra de estos 20 lotes]”, señaló.

La investigación periodística identificó seis casos de fármacos no aptos para el consumo humano que adquirió el Ministerio de Salud (Minsa) por un total de S/2,4 millones, desde 2019. Se trata de 20 lotes de medicamentos.

Uno de ellos trata de la adquisición, por parte del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES) a fines del 2019, por el fármaco ácido valproico, un medicamento antiepiléptico, del laboratorio indio Vee Excel Drugs & Pharmaceuticals. El producto obtuvo su registro sanitario de la Dirección General de Medicamentos (Digemid); pero 14 meses después, fue retirado del mercado y se suspendió su registro sanitario porque no era apto para el consumo humano.

En marzo del 2020, Digemid auditó al mismo laboratorio y la evaluación concluyó que el laboratorio no cumplía con las buenas prácticas para fabricar ácido valproico. Ocho meses después se dio una primera alerta y en enero del 2021, se pidió la destrucción de 1,6 millones de tabletas valorizadas en S/853.000.

“La Digemid debió informar inmediatamente al Cenares para que tomara las medidas correspondientes, pero tardó tanto que se pidió destruir los fármacos cuando ya se habían distribuido en todo el país”, expresó Javier Llamoza, investigador de la Acción Internacional para la Salud (AIS), a El Comercio.

Al tener acceso a la información de compras realizadas por el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado y las alertas emitidas por la Digemid, AIS detectó que, entre el 2019 y el 2021, ingresaron al país 20 lotes de seis medicamentos no aptos para consumo humano. Estos fármacos no pasaron las pruebas del ensayo de contenido o no cumplen con las buenas prácticas de manufactura.

Se dieron 18 alertas, informes técnicos y actas de control para un total de 7,9 millones de tabletas e inyectables para cáncer, epilepsia y malaria. También se pidió su destrucción. Sin embargo, alrededor de 1,6 millones de estos medicamentos ya habían sido distribuidos.

Sucede que los fármacos habían sido adquiridos por Cenares bajo una modalidad que no obliga a las empresas a entregar un análisis de su producto hecho por un laboratorio local autorizado.

