Darwin Espinoza exigirá que Lady Camones sea procesada en Ética por llamarlo delincuente en audio filtrado

En la tarde de hoy se filtró un audio donde la primera vicepresidenta Lady Camones asegurando que la bancada de Acción Popular “es una banda delincuencial” y sindicando al congresista de Acción Popular, Darwin Espinoza, como un delincuente. Como se sabe, el acciopopulista está comprendido en la investigación de la Fiscalía sobre los Niños que tendrían vínculos con el presidente de la República.

Ante ello, horas después, la parlamentaria emitió un comunicado donde indica que dichas afirmaciones corresponden a “una opinión personal en una reunión estrictamente privada”.

“Lamento que las expresiones vertidas en un ámbito privado hayan sido expuestas públicamente, por lo que debo precisar que estas se basan en las investigaciones fiscales a las que se vienen sometiendo a algunos congresistas denominados ‘Los Niños de AP’”, afirmó en el comunicado.

El congresista Darwin Espinoza dio una entrevista a canal N donde rechazó los comentarios de la vicepresidenta del Legislativo. “En el audio la señora afirma que la bancada es una banda delincuencial, y dice que yo lidero la bancada y que soy un delincuente” .

El acciopopulista cuestionó a Camones porque siempre dice que no es de ganarse enemigos y habla de unidad. Además, es de Áncash, como Espinoza, y “se supone que trabajamos juntos por el desarrollo de la región”.

Aprovechó para recordar que Camones actualmente pertenece a Alianza para el Progreso, pero anteriormente participó como candidata al gobierno regional de Áncash por el partido Fuerza Popular. “Su lideresa Keiko Fujimori era investigada. Entonces creo que una persona tiene que esperar los resultados de las investigaciones para emitir los gruesos calificativos que se ha referido hacia mí y a la bancada”.

Espinoza dijo que qué pasaría si mañana la fiscal que lo investiga decide excluirlo del caso porque no encuentra vinculación con las acusaciones. “Dónde quedan los señalamientos que ya están dando por cierto. Yo estoy investigado, es cierto, pero me he puesto a disposición de la justicia, dando toda la información que pueda tener para escalar, pero si la señora me señala como delincuente ella ya me juzgó” , aseveró.

Agregó que tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial viene compareciendo y demostrando que no tiene nada que ocultar. Pero afirma que hasta ahora no hay una prueba del caso Los Niños y de sus supuestos vínculos con la corrupción.

“Las visitas han sido justificadas a Palacio, no éramos solo los seis congresistas, éramos 9, 11 o 12. Nunca nos hemos reunido los seis congresistas con el presidente. Pero la fiscal tenía esa información. Hemos demostrado que no tenemos vinculación con los delitos. Por eso no me pueden llamar delincuente”, expresó el legislador.

Respecto a sus supuestos vínculos con el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, dijo que no tienen nada que ver, y pidió que el exfuncionario se ponga a derecho con la justicia, ya que actualmente se encuentra prófugo. Reiteró que no conoce sobre la supuesta entrega de los 100 mil grandes a Silva, y no tiene nada que ver con las obras dadas, ni con la licitación. “Solo visité al señor Silva en tres oportunidades. Todas justificadas y algunas visitas con alcaldes y otros congresistas”, dijo.

Finalmente, ante las lamentables declaraciones de la vicepresidenta del Congreso, Espinoza anunció que exigirán que la Comisión de Ética la procese. Porque no pueden venir a desacreditar a una bancada y a un congresista.

ACCIÓN POPULAR DE PRONUNCIA

La bancada de Acción Popular rechazó los términos usados por la primera vicepresidenta del Congreso de la República, Lady Camones, en un audio difundido por medios de comunicación.

Mediante un comunicado, la bancada exigió a la también congresista de Alianza para el Progreso (APP) que pida disculpas públicas por el hecho. Además, manifestó que espera que la bancada de APP tome acciones correspondientes.

“Nuestra historia política como partido ha demostrado estar siempre del lado del respeto a la separación de poderes, la democracia y el estado de derecho, por ello es que no permitiremos comentarios, venga de quien venga, que busquen desprestigiar nuestro arduo trabajo en favor de las personas y de nuestra patria”, afirmó la bancada en un comunicado.

En ese sentido, advirtieron que la bancada de Acción Popular no será doblegada por el “complot sistemático de ataques que vienen sufriendo”.

“Desde una investigación fiscal sin pruebas contra miembros de nuestra bancada, la difusión de audios contra la Presidenta del Congreso, una denuncia periodística sin fundamento contra nuestro Vocero, ataques contra nuestros congresistas y ahora este audio injustificado contra nuestro trabajo”, destacó.

