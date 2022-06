Alertan falta de transparencia e incumplimiento de compromisos con la democracia del presidente Pedro Castillo

Plataforma Vigilantes de la Asociación Civil Transparencia

En su último reporte del mes de mayo del 2022, la Plataforma Vigilantes, dio a conocer que se incrementado a 15 las alertas muy graves respecto al estado del cumplimiento de 12 compromisos del presidente de la República, Pedro Castillo con la ciudadanía. En el mes de marzo solo se reportaron 11 alertas muy graves.

Según señala el informe, estas alertas están en relación a problemas de gestión de la pandemia, inmovilización con vicios de inconstitucionalidad, posible afectación a la autonomía de la Sunedu, políticas de igualdad de género, entre otros temas de relevancia nacional.

En entrevista con RPP Noticias, Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia, sostuvo que el faltar a los compromisos, es como si el jefe de Estado estuviera dejando de lado las promesas que hizo a la ciudadanía al asumir la presidencia del Perú.

“Lo que vemos es que en 10 de estos 12 compromisos encontramos alertas graves o muy graves, lo que quiere decir es que el presidente está incumpliendo muchas de las promesas que había hecho ante la ciudadanía”, explicó la vocera de Transparencia.

MANEJO DE LA PANDEMIA

Plataforma Vigilante indica que el ritmo de vacunación ha registrado un descenso continuo en los últimos tres meses del 2022, lo cual es calificado como alerta muy grave.

EDUCACIÓN DE CALIDAD E IGUALDAD

El fortalecimiento de la autonomía y capacidad de Sunedu para llevar a cabo procesos de licenciamiento y supervisión que mejoren la calidad de la educación superior e incentiven una oferta flexible e innovadora ha sido calificado como alerta muy grave por esta plataforma. Esto debido a los proyectos de ley que han sido aprobados en el Congreso, los cuales debilitarían a la Sunedu y a los avances de la reforma universitaria.

La promoción de la educación libre de todo tipo de violencia y discriminación también está en estado de alerta muy grave, tras la aprobación del proyecto de ley que desconoce el rol rector del Ministerio de Educación en garantizar los contenidos de los aprendizajes.

BIEN COMÚN Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

Según la plataforma, la continuidad de algunos ministros en el gabinete de Aníbal Torres, y otros altos funcionarios con serios cuestionamientos éticos, mantiene la alerta muy grave del indicador de designación de altos funcionarios en personas con trayectoria profesional distinguida, integras e independientes.

RESPETO Y DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Los acorralamientos a la prensa por parte de la Policía Nacional para evitar que se pida declaraciones al presidente Pedro Castillo en eventos públicos, mantienen la alerta muy grave del indicador que señala que no se debe limitar, restringir o prohibir que los periodistas busquen, reciban o expresen información libremente.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Según la Plataforma, no se está respetando las normas de transparencia y acceso a la información pública, luego que el Tribunal de Transparencia solicitó información sobre las reuniones del mandatario en la vivienda ubicada en la calle Sarratea en Breña. Sin embargo, el despacho presidencial contestó que no puede cumplir con lo dispuesto, debido a que la información no existe. Es por ello que se mantiene la alerta de muy grave.

¿QUÉ ES LA PLATAFORMA VIGILANTES?

La Plataforma Vigilantes está conformada por 14 organizaciones de la sociedad civil: CIPCA, Consejo de la Prensa Peruana, Foro Educativo, Grupo de prospectiva de políticas públicas de la PUCP, Impulso País, Internacia, Centro Bartolomé de las Casas, IPAE, Laboratorio de Innovación en Salud – UPCH, Innovalab, Recambio, Open Política, Perspectiva Constitucional, Proética, y Transparencia.

Esta iniciativa tiene como objetivo realizar un seguimiento periódico de los 12 compromisos asumidos por el presidente de la República Pedro Castillo Terrones , para identificar posibles riesgos de incumplimiento y de esa manera adoptar medidas preventivas y correctivas oportunamente.

