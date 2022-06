“El presidente va dando la cara porque cuando se tiene la conciencia limpia sabe mirar de frente”, asegura Alejandro Salas

Ministro de Cultura indicó que espera que aprueben el feriado para poder alentar a la selección nacional en su partido de clasificación ante Australia. Foto: Andina

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, sigue apostando por la inocencia del presidente Pedro Castillo, sobre todo, tras su presentación ante la fiscalía para responder sobre presuntos hechos de corrupción que lo involucrarían con los prófugos Juan Silva y Bruno Pacheco.

Como se recuerda, el último viernes, Castillo Terrones visitó la sede del Ministerio Público para brindar su declaración tras ser investigado por supuestos hechos que lo señalarían como el líder de una organización dedicada a actos delictivos en el ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Alejandro Salas, se pronunció durante el Consejo de Ministros Descentralizado realizado en Tacna y afirmó que el gobierno del jefe de Estado no se entrampa en peleas ni conflictos.

“Para el gobierno del presidente Pedro Castillo no existe confrontación que pueda detener el ánimo de él y todo su gabinete de seguir trabajando para ustedes y por ustedes. Ese es el ánimo de este gobierno, no entramparse en peleas, no entramparse en conflictos”, precisó Salas.

Además, sostuvo que existen crisis institucionales que se ven reflejadas en arrinconamientos al “trabajo que quiere hacer” el Ejecutivo.

“Hay crisis institucionales, sí, en el Perú por su puesto que las hay. Ya no vemos como solamente una institución del Estado es la que, de una u otra manera, trata de arrinconar el trabajo que quiere hacer el Poder Ejecutivo, ya otras instituciones se van sumando, pero el presidente va dando la cara porque cuando uno tiene la conciencia limpia sabe caminar y mirar de frente y eso es lo que hizo ayer el señor presidente de la República”, expresó el titular del Ministerio de Cultura.

Antes de culminar con su alocución, indicó estar seguro de que el mandatario no parará de seguir trabajando “con la tranquilidad” con la cual imparte las disposiciones a todo su gabinete “para seguir caminando solamente mirando el Perú y solamente mirando a los peruanos y a las peruanas, porque ese es el objetivo que tenemos que trazarnos para seguir avanzado”.

Foto: Flickr Presidencia

¿Qué dijo Pedro Castillo tras declarar ante la fiscalía?

Castillo envió un mensaje un día después de declarar ante el Ministerio Público. Durante su presentación en el denominado XVI Consejo de Ministros Descentralizado que se realizó en la ciudad de Tacna, manifestó su voluntad de colaborar con la justicia y enfatizó que siempre está “dando la cara”.

“Aquí estamos, dando la cara. El día de ayer asistimos al Ministerio Público y reitero una vez más nuestra voluntad de colaborar con la justicia y lo haremos siempre porque el que nada debe, nada teme. Lo haremos siempre”, expresó.

Por otro lado, anunció que se reunirá con el presidente de Chile, Gabriel Boric, en Lima, para dar a conocer las necesidades de la provincia de Tacna.

“En los próximos meses vamos a ir a la tierra natal del presidente Boric en Chile, a Punta Arenas, al otro extremo de esta tierra fronteriza con Chile, a llevar a cabo el Gabinete Binacional. Vamos a trasladar las demandas de Tacna a este Gabinete Binacional”, subrayó.

“Hay un compromiso, por no decir casi personal, con el presidente Boric: que antes de este Gabinete Binacional lo vamos a tener a él en la ciudad de Lima para ver justamente el tema binacional y allí Tacna estará presente en la mesa y en estos tratados”, añadió.

Pedro Castillo en el XVI Consejo de Ministros Descentralizado. Video: TV Perú

