Liga 1: seis clubes con deuda en la bolsa de minutos y pueden perder puntos al final del Torneo Apertura

El Torneo Apertura 2022 de la Liga 1 está a poco de terminar y algunos clubes aún no cumplen con la Bolsa de Minutos establecida por la organización del campeonato. A diferencia del año pasado, en esta temporada se solicitó 45 minutos menos, pero a algunos equipos se les ha complicado por el momento y solo le quedan tres fechas para recuperarse. Sino, perderán puntos al final del Apertura.

En total son seis clubes que no han cumplido con este requisito por ahora y hasta la fecha 16: Alianza Atlético de Sullana, Carlos Stein, ADT de Tarma, UTC de Cajamarca, Atlético Grau y Ayacucho FC. Estas escuadras, una vez finalice este primer campeonato del año, perderán tres puntos por cada 90 minutos que no hayan completado con un futbolista de la categoría 2002 o menor. Además, se debe tener en cuenta que, según las bases del torneo, solo se pueden sumar 180′ por partido como máximo, el excedente no se contará.

En total para este 2022 los clubes deberán completar 1785 minutos: 765 se sumarán en el Torneo Apertura y 1020 que restan en el Torneo Clausura. Deportivo Binacional, Carlos A. Mannucci, Sporting Cristal, Melgar, San Martín, Sport Boys, Academia Cantolao, Cienciano, Deportivo Municipal, César Vallejo, Alianza Lima, Sport Huancayo y Universitario de Deportes, ya se han librado de este compromiso y no tendrán problemas por el momento.

El que ha superado por mucho la cifra es el ‘Poderoso del Sur’, que tiene un total de 2331 minutos hasta la última jornada. El joven guardameta Diego Enriquez, que tiene contrato con los ‘celestes’, ha sumado 1350 minutos, siendo titular en todos los partidos hasta el momento. El otro es el mediocampista Yimy Gamero, con contrato con los ‘arequipeños’, que suma 887 minutos con el equipo de Juliaca. Son los futbolsitas que más han sumado en el equipo de Wilmar Valencia. Yuriel Celi del cuadro trujillano (1062′) y Adrián Ascues, categoría 2003, del cuadro ‘Edil’ con 902 minutos , son también de los que más minutos tienen.

De los equipos que pelean por el título del Torneo Apertura, solo Alianza Atlético de Sullana está un poco comprometido. El equipo dirigido por el uruguayo Mario Viera solo ha sumado 626 minutos por el momento y deberán sumar 139 minutos antes de finalizar las 19 fechas del campeonato. Los ‘churres’ son quintos en la tabla con 28 puntos, a seis del líder FBC Melgar, y deberán esperar que los de arriba caigan y conseguir victorias para llegar a la punta, algo que parece muy complicado.

BOLSA DE MINUTOS A LA FECHA 16

EQUIPO / MINUTOS

- DEPORTIVO BINACIONAL FC - 2,331

- CARLOS A MANNUCCI - 1,758

- SPORTING CRISTAL - 1,390

- FBC MELGAR - 1,324

- UNIVERSIDAD SAN MARTIN - 1,322

- SPORT BOYS - 1,261

- ACADEMIA CANTOLAO - 1,156

- CIENCIANO - 1,091

- DEPORTIVO MUNICIPAL - 1,076

- UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO - 973

- ALIANZA LIMA - 900

- SPORT HUANCAYO - 855

- UNIVERSITARIO DE DEPORTES - 821

- ALIANZA ATLETICO SULLANA - 626

- CARLOS STEIN - 580

- ADT DE TARMA - 549

- UTC DE CAJAMARCA - 542

- ATLÉTICO GRAU - 499

- AYACUCHO FC - 494

