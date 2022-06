Selección peruana: Marcos López y Jairo Concha, la juventud de la bicolor

Concha y López vivirán su primera experiencia intercontinental con la selección mayor (Foto: Instagram)

El llamado de Ricardo Gareca es una buena señal. Para un futbolista peruano, probablemente, sea la mejor señal. Significa que el talento y el desempeño mostrados sobre el campo de juego ha llamado la atención del estratega argentino y considera que, lo visto, aporta a la selección peruana que dirige desde 2015.

Marcos López y Jairo Concha, los más jóvenes de la plantilla nacional, fueron convocados para la ‘misión Qatar 2022′. La invitación fue hecha y ambos jugadores asumieron la responsabilidad que conlleva vestir la ‘piel’ blanquirroja en el duelo más importante de sus vidas y de la bicolor en los últimos cuatro años: el repechaje mundialista.

Marcos López y su valor en la zaga peruana

El lateral izquierdo de 22 años y 1.76cm de altura debutó en la selección absoluta en el 2018. Gareca vio en él potencial, talento y habilidad para el despeje. A sus 18 años, participaría por primera vez en un duelo amistoso frente a Alemania. Aunque con una derrota 2 a 1, los 23 minutos disputados fueron vitales para su experiencia a tan corta edad.

El ‘Tigre’ le renovó la confianza depositada en él y en su crecimiento como futbolista profesional. Lo convocó para los partidos amistosos previos a las Eliminatorias, siendo López una pieza fija para el recambio.

López debutó en 2018 con la selección peruana. Para este año, sigue consolidando su continuidad con la blanquirroja

Durante los 18 cotejos de Clasificatorias Sudamericanas, ha variado de posiciones entre lateral por la banda izquierda o interior. En ambos puestos, conjuntamente, ha participado en 12 de 18 partidos. Siendo un desempeño óptimo en todo sentido, motivo para el ‘Profe’ lo requiera dentro de su nómina.

De la misma manera, al ritmo selección, con su club, el San José Earthquakes de la MLS, se desempeña de la misma manera. Continuidad y eficacia son las dos palabras que describen su momento en el equipo californiano, habiendo sido parte del once titular en diez ocasiones de 12 duelos disputados. Al ser su primera experiencia en el extranjero, se le intuye un futuro prometedor a Marcos López, si no es su presente ya una promesa hecha realidad.

Jairo Concha, la nueva ofensiva

Tras un aturdido 2020 y 2021, el presente año está siendo esperanzador para varias personas. En este caso, a Jairo Concha le tocó ser una de ellas luego de ser llamado por Ricardo Gareca para integrar la selección peruana.

El mediocentro ofensivo de 23 años recién cumplidos, recibió su primera convocatoria apenas a las dos semanas de iniciarse el 2022. Dos amistosos programados como previa a la última etapa de Eliminatorias, dos partidos que Concha pudo participar con triunfo en el marcador.

Aunque son solo tres los cotejos que acumula el joven centrocampista vistiendo la camiseta blanquirroja de la selección mayor, no cabe duda que, con la corta experiencia ganada este año, para el DT del combinado patrio, Jairo Concha representa la movilidad, buena táctica y criterio con el balón, que el juego peruano necesita.

Concha viene de una impecable campaña con Alianza Lima. Con la selección peruana, suma tres partidos

Con su club actual, Alianza Lima, ha destacado en una impecable campaña que, todavía en curso, deja entrever que es vital para el combinado íntimo. Con tres goles y una asistencia en once partidos como titular indiscutible. Con sus números actuales y su primera experiencia intercontinental y a un paso del Mundial, se estima siga cumpliendo con las expectativas de los mandatos técnicos y así tenga más chances de representas a la ‘Bicolor’.

Tanto López como Concha se suman a los 26 convocados más, quienes a menos de 72 horas de disputar el duelo crucial por la obtención de un cupo a Qatar 2022, se vienen preparando desde Doha, con la mente enfocada y los ánimos puestos en clasificar a una Copa del Mundo por segunda vez consecutiva.

El duelo está programado para el lunes 13 de junio a la 1:00 p.m. (hora peruana) en el Ahmad Bin Ali Stadium de Rayán en Qatar. De momento, Ricardo Gareca no ha probado a ambos jóvenes en el posible once titular, por lo que serían las opciones para el recambio si se necesitase en los noventa minutos del cotejo. No obstante, los dos futbolistas se encuentran óptimos para ingresar en cualquier momento, de acuerdo a los requerimientos del ‘Profe’ y el juego que proponga el lunes.

